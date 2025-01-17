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海纜頻遭蓄意破壞 北約：保護所有海纜設施是「不可能的任務」

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導
芬蘭和愛沙尼亞之間的海底電纜也曾被破壞。路透
芬蘭和愛沙尼亞之間的海底電纜也曾被破壞。路透

北大西洋公約組織（NATO）基礎設施安全中心負責人今天表示，要保護龐大且至關重要的海底纜線和管線網路免受破壞，對北約成員國而言是「不可能的任務」。

法新社報導，過去幾個月來，波羅的海（BalticSea）發生數起海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。

多條電信電纜和海纜近來傳出遭切斷後，專家和政治人物指控說，俄羅斯趁其與西方國家為了烏克蘭對峙之際，精心籌劃一場針對西方國家的混合戰。

北約本週稍早宣布，正在波羅的海執行一項新的監控任務，包括部署巡邏艦和飛機，以阻止針對該地區海底基礎設施的任何企圖。

北約關鍵海底基礎設施安全海事中心（MaritimeCentre for Security of Critical Undersea Infrastructure）主任、丹麥海軍上校馬庫森（Niels Markussen）警告說，不可能阻止每一次的破壞行為。

馬庫森告訴法新社：「不可能每隔1浬就在管線或海纜上方部署1艘船，這是不可能的任務。全世界目前約有5萬艘大型船舶，他們可在有海底電纜的海域拋下船錨，拖曳海底設施。」

他指出，雖然北約在波羅的海執行的新任務無法阻止所有事件發生，但「會更多聚焦於這些事件、進行監控，並進一步了解誰在當地活動和做了什麼事」。

俄羅斯 北約 監控 網路

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