快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自衛隊爆破釀廣島山火 出動19輛消防車尚未撲滅

中央社／ 東京17日專電

日本廣島縣江田島市的海上自衛隊靶場今天進行爆破訓練引發山火，火勢延燒到附近山區。日本東京放送電視台（TBS）報導，當局出動19輛消防車與直升機投入滅火，但截至當地時間下午2時（台北時間下午1時），火勢尚未完全撲滅。

日本中國放送（RCC）報導，警消在當地時間上午9時40分獲報，廣島縣江田島市江田島町津久茂地區山林發生火災，有人通報稱「從山頂處冒出火光」。

海上自衛隊第一術科學校表示，隊員上午9時30分左右在長濱射擊場實施爆破訓練，使用少量炸藥模擬清除水雷，可能因此引發火災，火勢蔓延到山林。相關部門正詳細調查中。

根據TBS直播畫面，可看到火勢持續延燒，現場冒出濃濃白煙。報導指出，當局出動19輛消防車前往滅火，也派出直升機到上空灌救，但尚未控制火勢。

江田島市表示，由於山火蔓延，目前已在江田島町的宮之原交流廣場開設避難所，供前往避難的人棲身。靠近火災現場的一處老人照護設施也把院內約150人疏散到市內其他設施。

截至目前，未傳出人員受傷消息。

廣島 日本 火災

延伸閱讀

P.A. Works操刀《愛麗絲夢遊仙境》劇場動畫化！預定8/29日本上映

MLB／大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本

驚！賴慧如赴杜拜度蜜月 「住家陷火海」本人回應了

為何不趕快射水救火？消防員揭4原因 回擊酸民「沒那麼簡單」

相關新聞

日本廣島爆森林大火！火勢全面延燒中 自衛隊認了訓練釀禍

日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火，火勢目前仍持續延燒，未受控制。海上自衛隊發聲明稱，當時正在事發現場附近的射擊場...

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

南韓濟州航空（Jeju Air）去年12月底發生179人罹難的重大空難，墜毀原因仍在調查中。路透報導，調查人員在該架客機...

非法移民入境歐盟去年減38%創4年新低 1原因奏效

歐洲邊界管理署（Frontex）近日發布2024年度報告，2024年非法入境歐盟移民年減38%，創2021年起受新冠疫情...

巴基斯坦航空這張復飛巴黎海報 讓人聯想到911恐攻

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛...

同天試飛火箭…藍源「新葛倫號」首飛成功 Space X星艦毀壞

兩大太空科技巨頭貝佐斯的藍源公司和馬斯克的太空探索（Space X），16日先後發射太空船，藍源的巨型火箭「新葛倫」號1...

日本自衛隊爆破釀廣島山火 出動19輛消防車尚未撲滅

日本廣島縣江田島市的海上自衛隊靶場今天進行爆破訓練引發山火，火勢延燒到附近山區。日本東京放送電視台（TBS）報導，當局出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。