日本自衛隊爆破釀廣島山火 出動19輛消防車尚未撲滅

日本廣島縣江田島市的海上自衛隊靶場今天進行爆破訓練引發山火，火勢延燒到附近山區。日本東京放送電視台（TBS）報導，當局出動19輛消防車與直升機投入滅火，但截至當地時間下午2時（台北時間下午1時），火勢尚未完全撲滅。

日本中國放送（RCC）報導，警消在當地時間上午9時40分獲報，廣島縣江田島市江田島町津久茂地區山林發生火災，有人通報稱「從山頂處冒出火光」。

海上自衛隊第一術科學校表示，隊員上午9時30分左右在長濱射擊場實施爆破訓練，使用少量炸藥模擬清除水雷，可能因此引發火災，火勢蔓延到山林。相關部門正詳細調查中。

根據TBS直播畫面，可看到火勢持續延燒，現場冒出濃濃白煙。報導指出，當局出動19輛消防車前往滅火，也派出直升機到上空灌救，但尚未控制火勢。

江田島市表示，由於山火蔓延，目前已在江田島町的宮之原交流廣場開設避難所，供前往避難的人棲身。靠近火災現場的一處老人照護設施也把院內約150人疏散到市內其他設施。

截至目前，未傳出人員受傷消息。