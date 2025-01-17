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印尼20日開放海外碳交易 環境部爭取國際支持

中央社／ 雅加達17日專電

印尼環境部日前表示，將於20日開放海外碳交易，以實現印尼氣候目標。部長哈尼夫昨晚在一場晚宴上告訴與會各國使館代表，印尼政府已準備好以透明、可靠的方式展開國際碳權買賣，藉此爭取國際支持。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，哈尼夫（Hanif Faisol Nurofiq）16日晚間在一場名為「準備展開國外碳交易」的晚宴上，向與會的歐洲與亞太使館代表表示，印尼已準備好展開國際碳權買賣。

哈尼夫說：「前方道路並非沒有挑戰，監測排放、確保透明度和解決公平問題，對交易可信度至關重要。」

哈尼夫希望得到國際支持，並表示碳交易不僅能減少排放，還可以鼓勵全球永續發展。他說：「這是對世界和未來世代的承諾。印尼願為各國做出貢獻、扮演領導角色開展合作。」

報導指出，預計1月20日開始的國際碳交易將透過印尼碳權交易所（IDX Carbon）進行，交易將涉及多項印尼戰略計畫，如小型水力發電廠等，以助印尼實現氣候目標。

印尼政府於2023年9月啟用碳交易平台，由印尼證券交易所（IDX）負責營運。印尼媒體Bisnis曾報導，2024年的碳交易額約197億盾（近新台幣4000萬元），低於2023年309億印尼盾的交易額。

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