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巴西法院拒還護照 波索納洛無法參加川普就職

中央社／ 巴西利亞16日綜合外電報導

巴西最高法院今天拒絕歸還右派前總統波索納洛護照，理由是他仍有潛逃風險。面臨多項刑事指控的波索納洛原先希望前往美國，參加美國總統當選人川普下週的就職典禮。

法新社報導，法院表示，波索納洛（JairBolsonaro）在護照被扣將近一年後仍有潛逃風險。波索納洛涉嫌在2022年敗選後策劃政變以持續掌權，有關當局展開調查並扣留護照。

大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示，「被告企圖潛逃的可能性」仍在。莫瑞斯與波索納洛經常發生衝突。

波索納洛在「紐約時報」於法院裁定出爐前刊登的訪問中表示，他可能參加川普就職典禮，並為此感到興奮。

波索納洛說：「川普的邀請讓我感覺像小孩一樣興奮。」他稱川普是「世界上最重要的人」。

波索納洛在任期間曾被稱為「熱帶版川普」（Trump of the Tropics）。他向保守派「西方雜誌」（Revista Oeste）網站YouTube頻道表示，對於護照裁定「仍有可能上訴」。

波索納洛表示，他的妻子將出席就職典禮，由於他與川普的長期友誼，她將得到「特殊待遇」。

波索納洛正面臨多項刑事指控，源於有關當局在他2022年大選以極小差距輸給左派候選人魯拉（LuizInacio Lula da Silva）後所展開的調查。這位69歲的前陸軍上尉否認所有指控，稱自己正受到「迫害」。

波索納洛在競選連任期間對巴西選舉制度存疑，因而被禁止擔任公職直至2030年。

川普 波索納洛 護照

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