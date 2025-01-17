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阪神大地震30週年 日皇德仁：盼傳承、傳播震災經驗

中央社／ 東京17日專電

1995年1月17日發生的日本阪神大地震今天悼念30週年，兵庫縣神戶市上午舉行追悼儀式，日皇德仁和皇后出席活動，為罹難者默哀。這是日皇夫婦2019年即位以來，首次出席阪神大地震紀念活動。

1995年1月17日清晨5時46分，日本兵庫縣淡路島北部近海的明石海峽發生規模7.3地震，靠近震央的神戶市中心受災程度嚴重，最終統計造成6434人罹難，是日本在第二次世界大戰以後、311東日本大地震發生前的最嚴重天災。

兵庫縣各地今天紛紛舉行追悼儀式，日皇德仁夫婦上午出席在兵庫縣舉行的「阪神淡路大地震30週年追悼儀式」，並發表講話。這是德仁夫婦自15週年儀式以來第4次出席該活動，也是即位以來首次出席，意義重大。

德仁發表談話稱，「30年前的今天，許多寶貴的生命在一瞬間被奪去，民眾失去熟悉的街道和生活。地震發生後，我和皇后曾經前往災區訪問，目睹受災的大家儘管面對困難，依舊互相鼓勵、相互扶持，全力向前邁進，那一幕至今依舊深深印刻在我的腦海中。看到如今恢復的美麗街道，我對各位迄今為止的努力深表敬意，同時也要對眾多志願者、活動團體，以及來自海外的援助表達感謝。」

他感謝兵庫縣善用來自震災的教訓。他表示，「自從阪神淡路大地震以來，無論是國內還是海外，各地重大自然災害頻發。去年1月能登半島地震時，兵庫縣的各位迅速趕往當地，以震災中獲得的經驗和教訓進行支援，各位也不遺餘力支援海外災難受害者，這一點深具意義。」

阪神大地震過去30年，目前在神戶市，震災後出生世代已經占總人口的1/4。

德仁表示，沒有經歷過震災的世代人數愈來愈多，但兵庫縣懷著不能讓震災被遺忘的決心，跨越世代和地區，傳承震災的經驗和教訓。其中，沒有經歷過震災的年輕人主動學習相關震災知識，並用自己的理解和語言去傳播，「這種傳達給下一代的努力令我深感欣慰」，希望今後也能把這些見解傳播至海內外。

發表講話後，德仁夫婦在罹難者名單前獻上鮮花，緩緩鞠躬致致上悼念。兩人預計於今晚返回東京。

地震 德仁 日本

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