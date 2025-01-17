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人權觀察公布2025報告 中國打壓人權未見減緩

中央社／ 曼谷17日專電

人權組織「人權觀察」今天公布2025人權報告指出，西藏和新疆人權被中國打壓的狀況仍嚴重，北京更持續收緊香港的基本自由，人權觀察呼籲中國撤銷香港國安法，並釋放被監禁的人權工作者。

「人權觀察」（Human Rights Watch）今天在曼谷舉行記者會，公布2025世界人權報告（Wrold Report2025），這是人權觀察第35次發表世界人權報告，檢視全球100多個國家的人權狀況。

報告以「中國：未見減緩的打壓」（China: NoLetup in Repression）形容中國打壓人權的狀況，尤其在西藏以及對新疆的維吾爾人特別嚴重，中國政府更逐步剝奪香港的基本自由。

報告指出，在中國國家主席習近平的領導下，中國持續進行打壓活動，全面打壓異議分子的聲音，以確保各界對這個一黨國家的忠誠，並遏制任何試圖促進獨立公民社會、支持獨立司法以及保護少數民族和弱勢族群權利的行為。

報告指出，北京當局更進一步收緊香港的基本自由，在新國安法下，幾十名民主運動人士遭判刑入獄；北京的打壓行動還延伸到海外，瞄準海外的中國人權工作者、批評政府的人士、記者以及僑民等，手法包括監視、騷擾、網路威脅以及恐嚇他們還在中國的家屬。

人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在記者會中指出，全球的公民社會仍然在處在困境之中，例如香港的大型審判和國家安全法的執行、對民主人士增加刑期、香港民眾因為組織活動紀念六四天安門事件被捕，以及新疆上百人被抓、被送到再教育營等，她也擔憂中國持續打壓異議，外人難以得知真實的西藏狀況。

人權觀察中國部副主任王松蓮在報告中指出，從言論自由到宗教自由，2024年中國政府持續壓制整個國家，進一步制定更嚴厲的侵犯人權法律，監禁批評者和維權人士，同時讓全國各地報導政府侵犯人權的事情更加困難。

人權觀察表示，中國政府應立即釋放維吾爾人和其他遭不當監禁者，撤銷香港的兩部國家安全法律，允許獨立觀察員進入西藏和新疆，並釋放全國各地被監禁的人權工作者。

人權 新疆 香港

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