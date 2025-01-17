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日本廣島爆森林大火！火勢全面延燒中 自衛隊認了訓練釀禍

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火。取自NHK影片
日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火。取自NHK影片

日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火，火勢目前仍持續延燒，未受控制。海上自衛隊發聲明稱，當時正在事發現場附近的射擊場進行使用炸藥的訓練，才會不慎引燃火勢。

NHK報導，日本廣島縣江田島市江田島町大須、津久茂一帶，17日上午9時40分開始出現山林大火，消防人員獲報到場後立即灌救，但火勢仍在蔓延中，目前沒有人受傷。

根據空拍機拍攝到的畫面，山林明顯冒出橘紅色火焰，白煙不斷竄起。

日本海上自衛隊第1術科學校發聲明指出，當時在距離西北3公里處的長濱射擊場進行「爆破訓練」，從今晨起針對水雷處理進行模擬訓練，才會不慎引燃火勢。

警方正在調查確切起火原因，包括是否與自衛隊訓練有關。

江田島市當局指出，山林南側有一所老人特別安養中心，目前當局已經從該處撤離入居的150名年長者，並在宮之原地區緊急開設避難所，供附近居民避難。

廣島 日本 自衛隊

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