罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

即將於1月20日就任美國總統的川普一再表示，他希望美元貶值，以增強美國出口的競爭力與平衡貿易逆差，他對美國於1985年與日本等四個盟邦簽署聯手干預匯市、讓美元貶值的「廣場協議」（Plaza Accord）念念不忘，他在1988年還買下當年簽署協議的地點紐約「廣場飯店」（The Plaza），不過後來賣掉了。川普若在40年後能簽署「廣場協議2.0」，將大大滿足他的虛榮心，但美國的貿易夥伴願意簽嗎？

2025-01-17 10:30