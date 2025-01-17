美中南海較勁影響生計 菲律賓漁民呼籲去軍事化

漁民團體「菲律賓漁民運動力量組織」（PAMALAKAYA）今天在一份聲明中說，美中船艦在南海較勁，影響菲律賓漁民的生計，呼籲南海「去軍事化」。

PAMALAKAYA認為，因體型龐大而有「怪物」之稱的中國5901號海警船出現在黃岩島海域，是為回應美國海軍觀測艦勝利號（USNS Victorious）於上月在同一片海域巡邏。

漁民組織說，每一次一方船艦出現，不久後另一方的船艦也會出現，相信美中兩國是在較勁，而非無害通過，呼籲兩國在南海「去軍事化」。

菲律賓媒體去年12月底報導，具備水下威脅偵測能力的勝利號，在靠近黃岩島的海域巡邏，菲方觀察人士認為這是美軍挺菲的表現，展現維護區域安全的決心。

今年1月初，國際海事觀察專家及菲律賓海岸防衛隊發現，排水量達1萬2000噸的中國5901號海警船，航抵黃岩島，隨後的巡航路線不斷逼近菲律賓本土三描禮士省（Zambales），引起菲方關切。

美方稱在南海享有自由航行權，在南海的運作都符合國際法，中方則表示中國海警船在黃岩島海域的執法「合法合理，無可非議」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）日前指控中國企圖藉由不斷靠近菲國本土巡航，來製造新的現狀。

馬尼拉已向北京提出抗議，並要求中國撤走5901號海警船，但截至15日，這艘船仍未離去。

菲律賓漁民多次在電視訪問中表示，不敢到黃岩島海域捕魚，菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）則是強調，黃岩島海域為菲律賓專屬經濟區的一部分，政府會全力護漁。