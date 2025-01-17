北韓譴責美國派遣軍機飛越朝鮮半島

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓譴責美國本月多次派遣軍機飛越朝鮮半島，也抨擊美國、日本和南韓舉行空中軍事演習。

根據報導，北韓也指責美國與南韓之間的聯合「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG），這小組意在管控北韓的核威脅。

北韓中央通信社引述外務省說法報導，北韓將全面行使自衛權，「強力遏止任何軍事挑釁」。

根據美國和南韓發表的聯合聲明，在上週舉行的最近一次「核諮商小組」會議中，美國重申了增強美國戰略資產在朝鮮半島定期能見度的承諾。