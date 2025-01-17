北韓譴責美國派遣軍機飛越朝鮮半島
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓譴責美國本月多次派遣軍機飛越朝鮮半島，也抨擊美國、日本和南韓舉行空中軍事演習。
根據報導，北韓也指責美國與南韓之間的聯合「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG），這小組意在管控北韓的核威脅。
北韓中央通信社引述外務省說法報導，北韓將全面行使自衛權，「強力遏止任何軍事挑釁」。
根據美國和南韓發表的聯合聲明，在上週舉行的最近一次「核諮商小組」會議中，美國重申了增強美國戰略資產在朝鮮半島定期能見度的承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言