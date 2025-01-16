快訊

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴基斯坦國際航空公司（PIA）的一架客機2023年10月3日停在在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德國際機場。路透
巴基斯坦國際航空公司（PIA）的一架客機2023年10月3日停在在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德國際機場。路透

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛去，似乎要撞上鐵塔，引來廣泛批評。

BBC與衛報16日報導，巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines, PIA）上周發布復飛巴黎廣告，在社群媒體「X」累積的瀏覽數超過2100萬次，並迅速引發了反彈。一些網友指出，廣告的圖像與2001年911恐攻事件類似。一位網友就質疑，「這是廣告，還是威脅？」。另一位網友則呼籲PIA，「開除你們的行銷經理」。

報導指出，據稱911襲擊事件的首謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammad）2003年在巴基斯坦被捕，策畫此事的凱達組織領導人賓拉登則於2011年在巴國被美軍擊斃。記者奎雷西（Omar Quraishi）上「X」表示，PIA的廣告讓他「真的無語」。

奎雷西質疑，「航空公司管理部門沒審過這個嗎？他們不知道911悲劇使用飛機襲擊建築物嗎？他們不認為這會被人以類式的方式看待嗎？」。

PIA尚未對這起事件發表評論，但巴基斯坦的Geo News報導，總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已下令調查，副總理達爾（Ishaq Dar）也批評「愚蠢」，並證實「總理已指示有關單位調查是誰構思了這則廣告」。

巴基斯坦 巴黎 廣告 航空公司

延伸閱讀

回應體育總局整治飯圈文化 國乒第1槍 王楚欽解散粉絲群

馬拉拉籲穆斯林領袖護女權 勿合法化塔利班政府

巴國獸父染指2姐妹1年…遭女兒淋油放火燒死 2妻疑合謀灌醉尪

巴基斯坦準軍事部隊遭自殺炸彈攻擊 至少6死25傷

相關新聞

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛...

才傳健康疑慮…88歲教宗方濟各跌倒 教廷揭傷勢

教廷今天表示，羅馬天主教教宗方濟各在寓所跌倒，導致右前臂受傷，所幸沒有骨折，已將受傷的手臂以吊帶固定，避免出現進一步傷勢

英烏擬簽百年協議 英相：不可低估雙邊友誼力量

英國首相施凱爾今天訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。施...

大馬士革使館關閉近13年 西班牙外長重新開館升旗

西班牙外交部長阿爾巴雷斯今天在駐大馬士革大使館升起國旗，恢復中斷超過10年的雙邊外交關係。前敘利亞總統巴夏爾．阿塞德垮台...

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

彭博新聞15日獨家報導，根據知情人士說法，俄羅斯總統普亭未來與美國候任總統川普進行會談時，將要求烏克蘭大幅縮減與北約的軍...

英相施凱爾出訪基輔 兩國將簽百年夥伴關係協議

在美國候任總統川普即將宣誓就職之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，兩國將簽訂嶄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。