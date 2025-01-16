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菲中召開南海磋商會議 同意歧見中仍可合作

中央社／ 馬尼拉16日專電

菲律賓和中國今天在南海雙邊磋商機制（BCM）下召開會議，同意在陷於南海爭議之際，仍可推動合作。

菲律賓外交部今天傍晚發布新聞稿，兩國在南海雙邊磋商機制之下召開第10次會議，由菲律賓外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）與中國外交部副部長陳曉東分別率團與會。

兩人就南海局勢與其他雙邊議題進行「坦誠且具建設性」的討論。

拉薩洛表示，菲方相信，即使面對未能解決的挑戰及歧見，兩國在南海議題上仍有「外交與實際合作空間」。她並重申，菲律賓強調應透過對話與外交，以和平方式處理爭議。

這次的會議發生在菲律賓指控中國海警船不斷在菲律賓海域進行「侵犯式巡邏」之際。

菲律賓軍方與海岸防衛隊近日聲稱，排水量1萬2000噸、有「怪物」之稱的中國5901號海警船，巡航至距三描禮士省（Zambales）海岸線僅約77海里的海域，意圖造成新的現狀。

新聞稿稱，菲方就中國海警船的行為表達「嚴重關切」，斥其不符合「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）以及「菲律賓海域法」（PhilippineMaritime Zones Act）。

菲中雙方也同意在不損害各自國家立場的前提下，繼續執行馬德雷山號（BRP Sierra Madre）軍艦的輪調與運補任務（RORE）臨時性協議。

馬德雷山號（Sierra Madre）是一艘由菲律賓拖到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺、用以宣示主權的老舊登陸艦，中國不時阻止菲方向艦上駐軍運捕。

去年6月，雙方衝突造成數名菲方海軍人員受傷，其中一人斷指。為降低緊張，兩國外交部於去年7月就馬德雷山號補給事務達成「臨時性安排協議」，此後菲方4度順利完成運補任務。

在這場會議上，菲、中外交官員也同意重啟海巡合作平台，以海洋氣象學作為可合作的領域之一。

下一場BCM會議將在菲律賓舉行，日期暫未公布。

另一方面，中國外交部也發布新聞稿稱，中、菲雙方重申維護南海和平穩定的重要性，認為這符合包括中菲在內的地區國家共同利益，同意加強涉海對話溝通聯繫，妥善處理海上矛盾分歧，繼續推進海警、海洋科技與環保等各領域涉海務實合作。

南海 外交部 菲律賓

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