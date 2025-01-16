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教廷：古巴釋囚帶來希望 盼禧年更多國際衝突停戰

中央社／ 羅馬16日專電

古巴政府宣布釋放553名囚犯，以呼應教宗方濟各強調的2025禧年精神。教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）表示，這是帶來希望的重要象徵，盼今年全球持續朝此方向發展，許多衝突都能停戰。

古巴外交部日前發表聲明指出，古巴政府將釋放553名觸犯各類罪刑的人，古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）先前曾寫信向教宗方濟各（Pope Francis）表明此一決定，並強調古巴此舉是為了呼應2025禧年的精神。

天主教每25年有一次常規禧年（Jubilee），在羅馬的梵蒂岡聖伯多祿大教堂等4座宗座大殿的「聖門」會開啟，信徒相信通過聖門可獲得特殊的赦罪與祝福。

目前出訪法國的帕洛林透過梵蒂岡新聞網表示，古巴當局將釋囚來呼應教宗方濟各的訴求，這具有重要象徵意義，教宗因應禧年已數度呼籲各界做出仁善之舉，這是禧年通常該發生的事。

帕洛林舉例，美國總統拜登（Joe Biden）去年12月底將多數聯邦死刑犯減刑為無期徒刑，辛巴威（Zimbabwe）也已宣布正式廢除死刑，希望2025年全球繼續朝著這個方向發展，好消息倍增，尤其是許多衝突地區得以停戰。

古巴近來與梵蒂岡關係大幅改善。古巴外交部14日發布的聲明指出，釋放囚犯是基於「古巴與梵蒂岡之間密切且流暢的關係」，並提到2023年6月狄亞士─卡奈訪問教廷會晤教宗，會中觸及許多國際議題，包括凸顯美國古巴政策的不公平性質和邪惡影響（nefarious effect）明確地表明了他對古巴人民的同情和熱愛。

梵蒂岡新聞網報導，釋放囚犯是古巴與梵蒂岡之間關係的指標。1998年，前教宗若望保祿二世（St JohnPaul II）訪問古巴時，古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）釋放了約200名囚犯。2012年前教宗本篤十六世（Benedict XVI）訪問古巴前夕，數千名囚犯獲得了自由； 2015年教宗方濟各出訪古巴時，又有約3500名囚犯獲釋。

梵蒂岡新聞網報導，教廷也常擔任古巴與美國間的橋梁。2014年12月，美國與古巴恢復外交關係，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）和古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），卡斯楚感謝教宗方濟各對促成此事的貢獻。

美國白宮資深官員14日向媒體指出，拜登決定不再認定古巴為「資助恐怖主義國家」，因為教廷正與古巴協商一項協議，古巴將釋放相當多名遭不公拘留的政治犯。

古巴 教宗 梵蒂岡

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