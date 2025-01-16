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大馬士革使館關閉近13年 西班牙外長重新開館升旗

中央社／ 大馬士革16日綜合外電報導
西班牙外交部長阿爾巴雷斯（左）在駐大馬士革大使館升起國旗，恢復中斷超過10年的雙邊外交關係。法新社
西班牙外交部長阿爾巴雷斯（左）在駐大馬士革大使館升起國旗，恢復中斷超過10年的雙邊外交關係。法新社

西班牙外交部長阿爾巴雷斯今天在駐大馬士革大使館升起國旗，恢復中斷超過10年的雙邊外交關係。前敘利亞總統巴夏爾．阿塞德垮台後，西方國家紛紛與敘利亞復交。

法新社報導，巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）殘酷鎮壓反政府示威，引發逾13年內戰，西班牙於這場內戰爆發一年後的2012年3月關閉大馬士革使館。

阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）在重新演奏西班牙國歌的大使館中表示：「能夠親自來到這裡是我的榮幸。」

「再度升起西班牙國旗象徵我們對敘利亞未來懷抱希望，表達出我們為敘利亞人民更美好未來所作承諾。」

西班牙外交部在外長出訪前發布新聞稿表示，阿爾巴雷斯將會見敘利亞新政府和公民社會代表。

阿爾巴雷斯行前告訴西班牙國家電視台（TVE）：「我想要傳達支持敘利亞的訊息。」

訪問敘利亞之前，他昨天先到訪鄰國黎巴嫩，在以色列與什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）停火近2個月後宣布對黎巴嫩軍隊1000億歐元的援助方案。

大使館 敘利亞 西班牙 阿塞德

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