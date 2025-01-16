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英相施凱爾出訪基輔 兩國將簽百年夥伴關係協議

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
英相施凱爾抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，兩國將簽訂嶄新的「百年夥伴關係協議」。法新社
英相施凱爾抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，兩國將簽訂嶄新的「百年夥伴關係協議」。法新社

在美國候任總統川普即將宣誓就職之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，兩國將簽訂嶄新的「百年夥伴關係協議」，以深化雙邊安全關係。

路透社報導，根據英國首相辦公室，這項協議預計將強化海上安全的軍事合作，並鞏固英國身為烏克蘭能源領域、關鍵礦產戰略和綠色鋼鐵生產等領域首選合作夥伴的地位。相關條約與宣言將在未來數週內向英國國會提交。

施凱爾這趟未事先公布的出訪行程是他去年7月上任以來首次訪問烏克蘭。2023年他曾以反對黨領袖身分訪問烏克蘭，擔任首相後曾2度在唐寧街10號與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

英國是是烏克蘭最大的軍事援助國之一。自3年前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，英國已承諾向烏克蘭提供128億英鎊的軍事和一般援助，並在英國領土訓練逾5萬名烏克蘭士兵。施凱爾並將宣布再撥款4000萬英鎊，用於烏克蘭的戰後經濟重建。

然而，若與美國相比，英國的角色相形見絀；不過，川普於1月20日就職後，美國對烏克蘭援助的前景將面臨巨大的不確定性。川普不認同美國對基輔當局提供的軍事援助金額，並表示希望儘快終結俄烏戰爭，還計劃與他「仰慕已久」的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

趕在川普就職前，基輔的盟友紛紛向基輔提供更多支持，好讓烏克蘭在終戰談判中占據更有利的地位。

施凱爾出訪前表示：「普亭將烏克蘭從其最親密夥伴手中奪走的野心，已經是一場重大的戰略失敗。相反地，我們比以往任何時候更加親密，這種夥伴關係將把兩國友誼提升到一個新的層次。」

澤倫斯基表示，施凱爾和他還將討論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出的1項計畫，意即允許法國和其他西方國家的軍隊駐紮烏克蘭，以監督停火協議的執行。

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