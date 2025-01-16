快訊

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

波羅的海3國脫離俄電網在即 立陶宛警告恐有破壞行動

中央社／ 維爾紐斯16日專電

立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞預定於2月9日脫離俄羅斯聯合電力系統協議（BRELL），迎接能源獨立。隨著日期接近，立陶宛政界人士警告波羅的海國家，須做好準備以應對破壞行動。

BRELL是源自蘇聯時期的電力網絡系統，波海3國在2018年達成共識，訂於2025年底前脫離BRELL系統，與俄羅斯完全脫鉤。目前，三國已經沒有向俄羅斯購買電力，但仍與俄國輸電系統保持實體連接。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛正加強保護其關鍵能源設施，這些設施將改由公共安全局（Public Security Service）負責守衛，取代私人保全公司。公共安全局為隸屬於立陶宛內政部的執法單位，旨在確保於極端和緊急情況下的公共安全。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，政府正評估從網絡安全到實際行動威脅等，各種可能發生的破壞和干擾情況。公共安全局在保護關鍵設施方面經驗豐富，因此被指派執行該任務。

2月8日，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞將進行唯一一次的獨立運行測試，這是完全脫離BRELL系統的最後一步，完成後將不可能再次恢復連接。帕魯克斯警告，可能有人試圖破壞此過程。

立陶宛國會國家安全與國防委員會主席耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）強調，立陶宛已準備好抵禦攻擊，並保護關鍵設施。

耶格林斯卡斯指出，波羅的海海床較淺，電力和通信電纜懸離海底，因此容易受損壞。但他強調，立陶宛已做好安全保障措施，以因應可能的破壞行動。

去年12月25日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2海底電纜遭破壞，疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」的油輪「鷹S」（Eagle S）涉嫌此破壞事件。

對此，北大西洋公約組織（NATO）14日宣布進行「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，加強該區海上巡邏、監護關鍵基礎設施。

據立陶宛軍方新聞稿，立陶宛海軍昨天已部署一艘巡邏艦，以及一艘配備水下機器人的掃雷艦至波羅的海，參與北約保護關鍵基礎設施任務。

俄羅斯 愛沙尼亞 立陶宛

延伸閱讀

吳志中盼擴大台立合作 共同反制威權國家資訊操弄

互設代表處推手 賴總統贈勳給立陶宛前外長藍柏吉斯

立陶宛前外長訪台 將接受賴總統頒贈大綬景星勳章

立陶宛總理：歐洲與中國關係面臨「坎坷之路」

相關新聞

把人押倒在地狂毆臉 40多歲台灣男子在北海道旅館被依現行犯逮捕

日本札幌中央警察署13日以涉嫌傷害，逮捕自稱來自台灣的40歲男子。日媒報導，男子在13日下午於中央區某飯店大廳，毆打20...

印尼東部伊布火山噴發「煙柱沖天4公里」 數千居民待撤離

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）的伊布火山（Mount Ibu）噴發，官員今天表示，當局已疏散數百名島上居民，另...

泰總理自曝險遭詐騙 偽AI東盟領導人語音訊息促捐款

泰國總理貝東塔15日對媒體透露，自己也曾遭遇詐騙，對方利用人工智能技術模擬東盟某國領導人的聲音，並以「國家」名義誘騙其捐...

非法礦工受困廢棄金礦坑 南非移出78屍、救240人

南非北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，警方表示，自13日展開救援行動以來，已找到78具屍體，並從地下兩公里的金礦...

日本老人福利排擠社會資源？社群媒體掀開潘朵拉盒子

台灣在野黨提「老人福利法」修法，擬讓老人的必要陪伴者搭大眾運輸比照半價優惠等，引發業者反彈。全世界最老的日本，老人福利也相當優渥，然而隨高齡人口逼近三成，政府財源困窘，近年逐漸刪減長者的福利。 銀髮族聲音大，且樂意投票，相對不投票的年輕人，政治家更不敢得罪這個族群，進而產生「銀髮民主」現象。不過去年的眾院選舉，風向有在改變，社群媒體上，過去是禁忌話題的「銀髮民主」關注度增18倍、「現役世代」增6倍。

7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身！怒控遭遇有辱人格待遇

義大利北部城市布雷西亞警察遭控在對7名女性氣候活動示威者偵訊期間，要求對方脫掉內衣褲並蹲下接受搜身，對此，義大利內政部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。