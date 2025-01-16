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只吃肉和乳製品！美28歲素食女改食葷6年 驚曝不只變瘦還有體香

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國28歲網紅貝拉曾是素食主義者，6年前開始改為只吃「肉類與乳製品」。取自IG（＠steakandbuttergal）
美國28歲網紅貝拉曾是素食主義者，6年前開始改為只吃「肉類與乳製品」。取自IG（＠steakandbuttergal）

美國一名28歲女子曾是素食主義者，她聲稱6年來改為只吃「肉類與乳製品」，不吃任何蔬果及碳水化合物後，「治癒」許多健康問題，甚至還瘦了25磅（約11公斤）。

每日郵報報導，28歲網紅貝拉（Isabella 'Bella' Ma）曾是素食主義者，稱6年前改採「全蛋白質飲食」，避免攝取任何蔬果及碳水化合物，從此不再經痛，戰勝憂鬱，治癒痘痘、濕疹和牛皮癬等皮膚問題，甚至還有體香且不再放屁。

IG擁有42萬名粉絲的貝拉，在一段一邊吃烤全雞的影片中說，「我不會因能量過低而死，或者毀了我的荷爾蒙。實際上，我瘦了25磅，現在月經不會痛，精神及情緒都穩定得令人難以置信，因為我的身體現在是以燃燒脂肪作為能量來源。」

但貝拉的體驗，與英國國民保健署（NHS）及美國疾病管制與預防中心（CDC）等衛生當局的建議背道而馳，這些衛生機構都建議人們遵循「均衡飲食」，包括適當攝取一些肉類、碳水化合物，並多吃新鮮蔬果。另外科學家也發現，大量食用紅肉與多種健康問題有關，包括心臟病與癌症。

貝拉分享其他令人懷疑的說法還有，她這種極端飲食讓她身高比手足還高（約177公分）。此外她宣稱曾經長達1年每天吃一條奶油，讓自己重燃性欲、胸部脹大。

隨著許多網紅倡導這種爭議性飲食，有關潛在危險的研究也隨之增加。哈佛大學2023年一項研究對20多萬人進行近40年的追蹤調查，結果發現，與紅肉攝取量最少的人們相比，紅肉攝取量最多的族群，罹癌風險高出62%。

另外牛津大學一份針對140萬人的研究也發現，每天多攝取50公克紅肉，罹患心臟病的風險就會增加18%。

健康和飲食專家也警告，由於飲食中缺乏維生素C和纖維，限制飲食以肉類為主者罹患心臟病、壞血病等疾病甚至癌症的風險可能會增加。

心臟病 風險

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