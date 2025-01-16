7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身！怒控遭遇有辱人格待遇

義大利北部城市布雷西亞警察遭控在對7名女性氣候活動示威者偵訊期間，要求對方脫掉內衣褲並蹲下接受搜身，對此，義大利內政部長已敦促展開調查。

衛報報導，環保團體「 反抗滅絕」（Extinction Rebellion）13日前往義大利航空、國防公司李奧納多工廠（Leonardo’s ）外示威抗議，隨後警方到場並將22人帶到警局訊問，這群示威者聲稱，他們在警局遭到有辱人格的待遇。

根據一段在網路上發布的影片，「 反抗滅絕」一名女成員表示，「他們要求我脫掉衣服、內衣褲並做3個蹲姿，稱『只為了檢查』。」且只有女性成員被要求這麼做，男性不用。

另一名「 反抗滅絕」示威者也在其他影片提出類似指控，報導指蹲下這個動作通常只適用於涉嫌販毒等犯罪者。

示威者代表律師帕加尼（Gilberto Pagani）表示，7名女性打算在未來幾天提出正式訴訟。

布雷西亞警方最初否認指控，隨後發表聲明稱，當女警對這兩名女性進行搜身時，確實要求她們蹲下，以便檢查是否藏有危險物品。並否認有任何有辱人格的指控，強調一切遵循正確程序，同時指控示威者破壞公共秩序與安全，包括在牆上塗鴉、透過人牆阻止卡車進出工廠。

「反抗滅絕」示威者被關押約7小時後，被指控「煽動性集會」、「未通知的示威」等。但義大利內政部長也呼籲，應該對當地警察展開調查。