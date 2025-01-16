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巴西計劃11月在與委內瑞拉邊境舉行大規模軍演

中央社／ 聖保羅15日專電

巴西軍方計劃11月在與委內瑞拉接壤的邊境附近舉行2025年最大規模軍事演習，訓練其武裝部隊，以防與委內瑞拉總統馬杜洛政權的緊張局勢再次升級。

巴西軍方表示，馬杜洛（Nicolás Maduro）緩和他關於入侵蓋亞那的艾瑟奎波（Essequibo）地區的言論，並不能確保地區的穩定，因為該國的軍事戰略是由實際上支持馬杜洛的國防部長羅培茲（Vladimir PadrinoLópez）和委內瑞拉軍方高層領導。

最近幾週，巴西軍隊收到消息稱，委內瑞拉與巴西和蓋亞那的邊境地區發生軍事行動，例如建造小型飛機跑道、臨時橋梁和集體紮營。此外，10日馬杜洛宣誓就任第3個總統任期後，即關閉該國與巴西的邊境。

巴西將在2025年11月在亞馬遜城市貝倫（Belém）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。除約8000名軍官外，大部分裝甲和非裝甲車人員將從今年上半年開始部署。

巴西軍方表示，軍演目標是訓練部隊，而不是在COP30前秀軍力，所以軍演的主要舞台將是與委內瑞拉接壤的羅賴馬州（Roraima）。

2023年底，馬杜洛首次威脅入侵艾瑟奎波，巴西陸軍即向羅賴馬派遣軍隊。當時，巴西軍方高層即有共識，一旦需要動用軍力，需要更大的敏捷性，於是計畫讓羅賴馬成為今年軍演的舞台。

此外，巴西政府也有意向美國和歐洲證明巴西致力於該地區的穩定，不會被動面對任何威脅或依賴外部支持來解決這種情況。

自2009年起，巴西軍方即計劃對北部地區的兵力部署結構進行改革，預定2025年完成，但委、蓋兩國在艾瑟奎波領土爭端中的緊張局勢，導致巴西軍方將邊境駐軍的增援計畫提前執行。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

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