快訊

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

德內政部提案修法 允許國防武力擊落非法飛行無人機

中央社／ 柏林15日專電

近來無人機飛越德國軍事基地和關鍵基礎設施上空的次數增加，德國聯邦政府內閣今天提出航空安全法第14條修正案，賦予德國國防軍隊抵禦非法飛行無人機的權利，面對特別嚴重事故威脅時，可在境內擊落無人機。

依德國現行航空安全法規定，在軍事財產以外地區，聯防國防軍隊可對飛機進行導引、轉移並迫使降落，以及透過武力威脅和發射警告信號。修正案將改變這個狀況，未來當在生命或關鍵基礎設施受到威脅的情況下，允許國防軍隊對無人機使用武裝力量。

聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）指出，鑑於無人機作為間諜或是破壞活動的工具將可能構成嚴重威脅。因此有必要授權聯邦國防軍隊在面對嚴峻情況威脅時得以進行干預，包括作為最後手段的「擊落非法飛行的無人機」。

費瑟說，特別是從俄羅斯對烏克蘭發動入侵戰爭以來，無人機在德國境內被目擊的事件頻繁增加，這對警方與其現有科技來說是一個日益嚴峻的挑戰。

據內政部新聞稿指出，科技的快速發展對警察部門帶來挑戰，特別是飛行特性複雜的模型，其性能遠優於市售無人機，聯邦政府和各邦的安全部門保持密切聯繫，希望發展防禦無人機的能力。

內政部發言人對德國公共廣播聯盟（ARD）表示，德國警察局也應該顯著增加抵禦無人機的能力。例如在歐洲世足錦標賽期間，德國警察透過信號干擾方式，迫使無人機降落行動非常成功，不過此類作業前提是，「不在生命危險可能受到墜落碎片，或類似物件影響的地區進行」。

該航空安全法修正提案目前將透過執政兩黨，社會民主黨（SPD）與綠黨（Greens），提交給聯邦議院，然而社民黨與綠黨沒有佔國會多數席次，該修正提案是否會順利通過仍是問號。

據悉，聯邦政府在2023年12月提出聯邦警察法修正草案，其中包含授權聯邦警察使用最先進技術抵禦無人機，包括使用電磁脈衝、無線電通訊干擾等技術，對無人機造成物理影響。該草案目前仍在國會審議階段。

國防 德國 警察

延伸閱讀

因應北約「波羅的海崗哨」 德國強化水下無人機系統

綠控總預算提案癱瘓國家 藍：監督政府預算是天職

中共30機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

取消補助造成德國電動車銷量暴跌！油電車與燃油車卻旗鼓相當？

相關新聞

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

在美國候任總統川普即將上任之際，總統拜登宣布，以色列與哈瑪斯於15日達成停火協議，將自當地時間19日開始生效，結束長達1...

德內政部提案修法 允許國防武力擊落非法飛行無人機

近來無人機飛越德國軍事基地和關鍵基礎設施上空的次數增加，德國聯邦政府內閣今天提出航空安全法第14條修正案，賦予德國國防軍...

以色列與哈瑪斯達成停火協議 結束15個月加薩戰爭

在拜登政府即將卸任之際，美國官員今天證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已達成在加薩停火並且釋放人質的協議...

拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰 協商期間持續停火

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天達成初步的停火與人質釋放協議。美國總統拜登說，經歷煉獄般痛苦的巴勒斯坦民眾可返回加薩，...

魯比歐批陸 靠騙成為強國

美國候任總統川普提名的國務卿人選佛州參議員魯比歐，將在十五日出席提名聽證會。他在書面證詞中說，中國以犧牲美國利益為代價，...

法女說出遭「AI布萊德彼特」詐騙近2800萬元成網路笑柄 節目緊急下架

法國一位53歲室內設計師誤信自己與好萊塢巨星布萊德彼特有一段長期浪漫關係，被騙支付83萬歐元（約台幣2824萬元）協助他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。