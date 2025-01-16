歐盟理事會主席通話習近平 關切貿易不公和挺俄侵烏

歐盟亞太事務官員關史東表示，歐盟理事會主席柯斯塔在14日與習近平通話時，明確表達歐盟的兩大關切，一是中國不公平的經貿行為，二是北京成為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的關鍵賦能者。

中國官方媒體14日釋出中國國家主席習近平與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（AntonioCosta）在當天通話的內容，但對於柯斯塔的說法僅提及歐方願與中方透過對話磋商妥善處理經貿分歧，對雙方敏感議題甚少著墨。

柯斯塔方面未正式說明他與習近平談話的內容，不過，雙方通話時在場的歐盟對外事務部（EEAS）負責亞太區域主任關史東（Niclas Kvarnström）今天在出席柏林智庫墨卡托中國研究中心（Merics）線上論壇時，作出前述表示。

這場歐中高峰對話，是去年12月柯斯塔上任以來首次與習近平溝通。

關史東表示，歐盟對於中國挺俄的戰略選擇並不天真，但歐方堅持的是，中國身為聯合國安全理事會（UNSC）成員，應本於聯合國憲章促成烏克蘭得到公正的和平。

他在前述論壇分析歐中關係展望時，提到2025年大環境包括各國經貿政策更向內看、更多對外經濟脅迫行為、極權國家的結盟持續令民主國家憂心，而中國經濟將明顯弱化、對內進一步集中權力、強化與俄關係，並在南海、台海採更強勢行為。

關史東指出，歐盟將中國定位為「體制性對手」（systemic rival），指的是雙方在國際多邊體系上的競爭。同時，歐盟已認知在印太地區建立夥伴關係對歐洲安全具有重要性。

因此，總的來說，歐盟對中國將會站穩立場，尤其是在安全議題上；在氣候等特定領域上，基於歐盟的利益，雙方仍有合作空間。他強調歐盟與中國仍可能獲致雙贏，但必須出自中國改變行為。

此外，有鑒於今年將是歐盟與中國建交50周年，關史東表示雙方正在協調安排可能的實體會面活動。