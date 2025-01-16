魯比歐批陸 靠騙成為強國

美國候任總統川普提名的國務卿人選佛州參議員魯比歐，將在十五日出席提名聽證會。他在書面證詞中說，中國以犧牲美國利益為代價，通過撒謊和欺騙贏得超級大國的地位。

魯比歐分析美國的對手和敵人，同時也嚴厲批評全球主義者，指控這些人將美國引離追求自身利益的道路，轉而建立一個被中國這類強國顛覆的國際秩序。

魯比歐表示，「我們歡迎中共加入這個全球秩序，他們利用了所有的好處，但忽略了所有的義務和責任。他們以說謊、欺騙、駭客攻擊和偷竊方式贏得全球超級大國地位，我們卻付出代價」。

魯比歐還說，「在莫斯科、德黑蘭和北韓，獨裁者播下混亂與不穩定，與極端恐怖組織結盟並提供資金。然後，他們躲在聯合國否決權背後，並以核戰爭威脅為盾」。

除此之外，魯比歐將提出，美國建立和維持二戰後秩序的巨大投資已取得回報，但他認為，現在美國應更加關注自身國家需求，以應對那些希望削弱美國的國家，以及他們如何利用新秩序來對抗美國。

魯比歐說，「二戰後的全球秩序不僅過時，還成為一個被用來對付美國的武器」。魯比歐呼籲美國努力「從混亂中創造一個自由世界 」的同時，「再次將核心國家利益放在首位」。

彭博資訊描述，這些評論總結魯比歐的世界觀，反映對待中國採取一貫的鷹派立場，可能讓下屆政府與北京的早期衝突埋下伏筆，尤其川普已表示將對中國加徵關稅。

魯比歐料將順利獲得國會確認提名。

另外，國防部長被提名人赫塞斯十四日參加提名聽證，民主黨希望擋下涉嫌性侵的赫塞斯，但拿不出一招畢命的新事證，也沒有讓更多共和黨參議員加入反對赫塞斯的行列。

國會山莊報分析，共和黨在參院享有五十三席多數，川普新政府所有人事案過關機會都相當高。共和黨要出現至少四人跑票，人事任命案才會受挫。