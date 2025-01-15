德國發現口蹄疫病例 波蘭加強進口管制
高度傳染性動物口蹄疫疫情在毗鄰的德國蔓延之際，波蘭昨天深夜表示，已加強家畜進口管制。
法新社報導，英國、韓國與墨西哥已暫停德國家畜進口，但波蘭沒有採取這種措施。
口蹄疫病毒對人類沒有危險性，但是會影響牛和其他偶蹄類動物，包括綿羊和豬等。
波蘭農業部發聲明說：「已經針對易感染這種疾病的動物運送入境波蘭實施嚴格管制。」
柏林附近一座農場10日發現3起水牛感染口蹄疫病例，為德國逾30年以來、歐洲聯盟自2011年以來首傳的通報病例。
另據路透社報導，德國政府警告，就算只有一起病例，仍可能導致德國肉類與乳製品銷往歐盟以外地區為之停擺。
不過德國農業部今天表示，已接獲通知，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）決定，德國在發現口蹄疫的農場周遭約10公里範圍強制實施檢疫區，這項作法使其足以准用「合理化」貿易原則。
根據歐盟這項規定，只須限制已經證實發生口蹄疫地區的肉類與乳製品進口，不必擴及該國全境。
德國肉品出口以豬肉為大宗，自2020年境內爆發豬瘟疫情而遭多國禁止進口以來，一直集中對歐盟地區外銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言