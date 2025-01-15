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德國發現口蹄疫病例 波蘭加強進口管制

中央社／ 華沙15日綜合外電報導

高度傳染性動物口蹄疫疫情在毗鄰的德國蔓延之際，波蘭昨天深夜表示，已加強家畜進口管制。

法新社報導，英國、韓國與墨西哥已暫停德國家畜進口，但波蘭沒有採取這種措施。

口蹄疫病毒對人類沒有危險性，但是會影響牛和其他偶蹄類動物，包括綿羊和豬等。

波蘭農業部發聲明說：「已經針對易感染這種疾病的動物運送入境波蘭實施嚴格管制。」

柏林附近一座農場10日發現3起水牛感染口蹄疫病例，為德國逾30年以來、歐洲聯盟自2011年以來首傳的通報病例。

另據路透社報導，德國政府警告，就算只有一起病例，仍可能導致德國肉類與乳製品銷往歐盟以外地區為之停擺。

不過德國農業部今天表示，已接獲通知，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）決定，德國在發現口蹄疫的農場周遭約10公里範圍強制實施檢疫區，這項作法使其足以准用「合理化」貿易原則。

根據歐盟這項規定，只須限制已經證實發生口蹄疫地區的肉類與乳製品進口，不必擴及該國全境。

德國肉品出口以豬肉為大宗，自2020年境內爆發豬瘟疫情而遭多國禁止進口以來，一直集中對歐盟地區外銷。

口蹄疫 德國 波蘭

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