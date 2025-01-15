快訊

美12月核心CPI比預期緩和 美股道瓊期指大漲500點

2025高雄燈會主角掀熱潮 吉伊卡哇小提燈發送只限這2天

義大利、阿聯、阿爾巴尼亞簽三方協議 合作生產綠能

中央社／ 羅馬15日專電

義大利、阿拉伯聯合大公國、阿爾巴尼亞今天簽署三方夥伴協議，合作在阿爾巴尼亞興建大規模再生能源廠，包括光電、風力等，未來將透過海底電纜傳輸電力供給義大利使用。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，互通互聯將成為新的「能源外交」基石，義大利已在非洲推動多項清潔能源投資計畫，她很高興綠能合作擴及巴爾幹半島。

義大利總理府15日發布新聞稿指出，梅洛尼應邀至阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）參加永續週高峰會議，她與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）、阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）共同見證，三國相關部會簽署三方戰略夥伴協議，強化跨國綠能合作。

梅洛尼在致詞中表示，國際社會先前對於使用再生能源設定了難以實現的高標，無法及時達標不應使大家退縮，但該嘗試找出新方法，克服「已開發」和「開發中」國家這種過時的分類，同時揚棄意識形態掛帥的做法。

梅洛尼表示，若全球繼續以「經濟發展沙漠化」作為代價追求脫碳，或因執念擱置其他可行方案，那到2030年，世界就不可能實現再生能源產量達到3倍的目標，也不可能將能源使用效能提高到2倍。

梅洛尼強調，「我們必須務實，因為現實就是如此。」2030年世界人口估計將達85億，全球GDP將在未來十幾年翻倍，這將使能源需求不斷提升，尤其隨著人工智慧（AI）發展，高效能演算法需要消耗更多能源，例如每次向AI機器人提問所耗的能源，就是傳統網路搜尋的15倍。

梅洛尼表示，如今資料運算中心耗能已占全球電力1%，未來還會持續提升，為能源供給帶來更多壓力，因此能源轉型和數位發展的未來，取決於人類在永續發展與創新間取得平衡的能力，需要依照已擁有、開發中的技術，甚至尚不確定的未來新科技，來設計平衡的能源結構。

梅洛尼強調，她不僅指再生能源，還指天然氣、生質燃料、氫能、二氧化碳捕集，更不要忘記「核融合」能產生清潔、安全、無限的能源，並將能源從地緣政治武器，轉化為可廣泛獲取的資源，從而改寫歷史。義大利正朝此方向推進，並在羅馬主辦由國際原子能總署（IAEA）推動的首次相關會議。

梅洛尼並強調跨國綠能合作的重要，她表示，義大利與突尼西亞已建立「Elmed電力聯通計畫」，該計畫由世界銀行和歐盟共同資助，建造一條長約220公里的600 兆瓦（MW）高壓電纜；北非經義大利到中歐，也有一條「氫能走廊（SoutH2 Corridor）」。

此外在七大工業國集團（G7）架構下，有一項「非洲能源成長計畫（Energy for Growth in Africa）」，專為促進非洲大陸的乾淨能源投資。

梅洛尼表示，義大利原本就與巴爾幹半島互動密切，在亞得里亞海（Adriatic）底有綿延430公里的電纜，連接義大利與蒙特內哥羅（Montenegro）與巴爾幹半島電力網絡，新的三方戰略協定將創造新的電力互聯網絡，在阿爾巴尼亞生產綠能，再透過海底電纜將部分電力輸送到義大利。

梅洛尼表示，她對這項合作倡議深感驕傲，象徵邁向真正全球互聯的一大步，各國不再以區域畫地自限，「從亞洲到波灣，從北非到歐洲，未來都能雙向供應能源。」

再生能源 梅洛尼 義大利

延伸閱讀

歐美不承認馬杜洛連任 委國限制外交官人數反擊

2050全球氫能市場達1.2兆美元 亞太地區占一半、技術領先歐美

海纜疑遭陸船破壞 軍方將劃設重點監視區

委內瑞拉逮捕義大利志工 兩國關係緊張交涉困難

相關新聞

機上乘客鬧事越來越多 歐洲最大廉航要求機場對賣酒設限

歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上引發混亂。

法女說出遭「AI布萊德彼特」詐騙近2800萬元成網路笑柄 節目緊急下架

法國一位53歲室內設計師誤信自己與好萊塢巨星布萊德彼特有一段長期浪漫關係，被騙支付83萬歐元（約台幣2824萬元）協助他...

日本東京都知事選舉掀「石丸現象」 當事人宣布創新黨

日本42歲廣島縣安藝高田前市長石丸伸二，去年首度參選東京都知事選舉就引發「石丸現象」，他今天宣布成立新政黨「再生之道」，...

旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發

日本東京稅關羽田稅關支署本月稍早向東京地方檢察廳告發，1名25歲加拿大旅客疑似企圖走私約15公斤的古柯鹼（黑市價格約新台...

格陵蘭效應 挪威憂北極領地「斯瓦巴」群島遭強權盯上

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心，同為北歐的挪威擔心他們...

罹癌凱特稱病情有所緩解 將持續專注於康復

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天和夫婿威廉王子前往她接受治療的一間倫敦癌症專科醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。