與孟加拉遭推翻前總理關係惹議 英財經大臣請辭

去年被推翻的孟加拉前總理哈希納是英國財政部經濟事務大臣希狄克的姨媽，兩人之間的財務往來備受各方質疑達數週後，主管金融服務與反貪腐政務的希狄克今天宣布請辭。

路透社報導，42歲的希狄克（Tulip Siddiq）一再否認有任何不當行為。英國首相施凱爾（Keir Starmer）上週曾表示，對她充滿信心。

希狄克是2個月內第2位請辭的內閣官員，對於施凱爾帶來打擊。自從施凱爾領導的工黨（Labour Party）去年7月贏得國會改選以來，他的支持度已大幅下滑。

工黨勝選後，希狄克獲任命主管金融服務要職，同時主責反洗錢的各項措施，她致函施凱爾表示，請辭是因她的職位「可能使得政府的施政失焦」。

英國政府獨立道德顧問馬格諾斯（Laurie Magnus）致施凱爾的信函同時發布。馬格諾斯說，希狄克雖未違反大臣行為準則，但很遺憾她「沒有格外警惕」，她的家族與孟加拉關係密切，所導致「潛在的名譽風險」。

施凱爾旋即任命主責退撫金的政務次官（Parliamentary Under-Secretary of State for Pensions）雷諾茲（Emma Reynolds）接替希狄克。