快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

與孟加拉遭推翻前總理關係惹議 英財經大臣請辭

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

去年被推翻的孟加拉前總理哈希納是英國財政部經濟事務大臣希狄克的姨媽，兩人之間的財務往來備受各方質疑達數週後，主管金融服務與反貪腐政務的希狄克今天宣布請辭。

路透社報導，42歲的希狄克（Tulip Siddiq）一再否認有任何不當行為。英國首相施凱爾（Keir Starmer）上週曾表示，對她充滿信心。

希狄克是2個月內第2位請辭的內閣官員，對於施凱爾帶來打擊。自從施凱爾領導的工黨（Labour Party）去年7月贏得國會改選以來，他的支持度已大幅下滑。

工黨勝選後，希狄克獲任命主管金融服務要職，同時主責反洗錢的各項措施，她致函施凱爾表示，請辭是因她的職位「可能使得政府的施政失焦」。

英國政府獨立道德顧問馬格諾斯（Laurie Magnus）致施凱爾的信函同時發布。馬格諾斯說，希狄克雖未違反大臣行為準則，但很遺憾她「沒有格外警惕」，她的家族與孟加拉關係密切，所導致「潛在的名譽風險」。

施凱爾旋即任命主責退撫金的政務次官（Parliamentary Under-Secretary of State for Pensions）雷諾茲（Emma Reynolds）接替希狄克。

施凱爾 英國

延伸閱讀

馬斯克煽起的英國輿論戰：保守黨跟風醜態，工黨首相趁機反擊

俄烏戰爭未歇 歐洲多國及北約領袖2月3日開防務會議

英媒：馬斯克密謀拉下英相 推翻工黨扶植右翼勢力

因應川普2.0 馬克宏訪英相施凱爾 談烏戰、中東議題

相關新聞

機上乘客鬧事越來越多 歐洲最大廉航要求機場對賣酒設限

歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上引發混亂。

法女說出遭「AI布萊德彼特」詐騙近2800萬元成網路笑柄 節目緊急下架

法國一位53歲室內設計師誤信自己與好萊塢巨星布萊德彼特有一段長期浪漫關係，被騙支付83萬歐元（約台幣2824萬元）協助他...

日本東京都知事選舉掀「石丸現象」 當事人宣布創新黨

日本42歲廣島縣安藝高田前市長石丸伸二，去年首度參選東京都知事選舉就引發「石丸現象」，他今天宣布成立新政黨「再生之道」，...

旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發

日本東京稅關羽田稅關支署本月稍早向東京地方檢察廳告發，1名25歲加拿大旅客疑似企圖走私約15公斤的古柯鹼（黑市價格約新台...

格陵蘭效應 挪威憂北極領地「斯瓦巴」群島遭強權盯上

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心，同為北歐的挪威擔心他們...

罹癌凱特稱病情有所緩解 將持續專注於康復

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天和夫婿威廉王子前往她接受治療的一間倫敦癌症專科醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。