劍指中國 歐盟要求成員國檢討高科技對外投資案

歐盟執委會今天對27個成員國發出建議書，要求各國檢討自2021年起涉及半導體、人工智慧及量子電腦的對外投資案，在7月中提交初步報告。這是歐盟經濟安全戰略的一環，而中國是歐美防範科技洩漏的主要對象。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，前述3個科技領域具備戰略重要性且有最高風險，因此要求歐盟各國檢討、評估本國企業這類對外投資案所涉技術移轉，對歐盟經濟安全帶來哪些風險。

執委會強調其目的在於確保「關鍵科技和知識不會落入錯誤對象手中」，並予成員國15個月的檢討期，在7月15日提交一份進度報告，明年3月底提交完整報告。執委會將根據各國檢討內容採取進一步行動，以因應帶來科技洩漏風險的投資案。

歐盟試圖透過經濟安全戰略強化科技和供應鏈自主性，降低對外依賴，除了限制軍民兩用高科技產品出口，對外直接投資（Outbound FDI）和外來直接投資（Inbound FDI）也是著手重點。

執委會去年針對監管對外投資提出一份白皮書，以作為後續相關政策參考，其中特別提到，從地緣政治的角度看，歐盟並非第一個考慮對此提出政策者，日本、中國早就在管制對外投資，美國也正在發展這類政策架構。

白皮書還指出，中國的政策出發點不只是為了國家安全或對外貿易管制，而是更廣泛的「國家利益」，且中國也管制外匯出口，因此中國對大範圍的產業領域管控對外投資已超出單純安全評估考量。