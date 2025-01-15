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技術性故障 伊朗警用教練機墜毀3人罹難

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導

根據伊朗國營媒體報導，一架小型警用教練機今天在北部墜毀，機上3人喪生。

法新社報導，官方伊朗通訊社（IRNA）引述警方報導：「一架輕型教練機今天因技術性故障在拉希特市（Rasht）附近墜毀…機師、副機師和飛航工程師遇難。」

遭到制裁打擊的伊朗近年來發生多起空難，官員抱怨難以取得備用零件，讓日益老舊機隊得以升空。

自從1995年以來，伊朗航空運輸業一直受到美國禁運的影響，航空公司無法購買民用飛機或備件，迫使他們停飛部分機隊。

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）、前外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和其他6人去年5月命喪直升機墜毀。

伊朗 教練 機師

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