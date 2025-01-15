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南非開普敦台灣客屬會迎春活動 客家文藝賀金蛇

中央社／ 開羅15日專電

南非開普敦台灣客屬會12日舉辦客家文化迎新春活動，駐開普敦辦事處處長陳瑩莉應邀與會，藉由彩繪客家紙傘、手扇及揮毫春聯等活動，共同體驗客家文藝文化及慶祝農曆春節。

開普敦台灣客屬會會長滑敏華12日在開普敦當地台僑所開設，主打客家料理特色的「媽媽廚房」餐廳，舉辦帶有客家文化色彩的文藝活動，以迎接農曆蛇年。參加人士包括台灣客屬會會員、台灣僑民及南非當地友人共60多人。

現場備好繪畫及書法材料，由開普敦中華學校老師劉玫蒨、客屬會理事詹建壙及滑敏華分別指導紙傘彩繪、手扇彩繪及春聯揮毫。

南非籍友人亦帶著好奇心，小心翼翼地一筆一畫書寫正體書法，體驗毛筆特有的書寫手感。大家開懷地互相展示彩繪和書寫成果。全場感受濃濃的客家文藝氣息及農曆新年氣氛。

接著是由豐盛的中式及客家料理將迎春活動推向高潮。活動以充滿年味及家鄉味的菜餚，撫慰僑胞們的思鄉之情；壓軸上桌的客家鹹湯圓，更象徵團圓及圓滿。開普敦僑胞及當地友人在歡樂溫馨的氣氛中，喜迎賀歲金蛇。

據中華民國僑務委員會統計，目前居住在開普敦的台灣僑胞約700人。在行政院客家委員會支持下，「非洲台灣客屬聯合總會」在2019年正式成立於南非約翰尼斯堡，期盼凝聚海外台灣客家鄉親，宣揚客家忠義精神，並共同維護客家文化資產。

在聯合總會會長羅應肇推動下，於2022年成立分會「開普敦台灣客屬會」，並配合駐外館舉辦國家慶典及重要傳統節慶活動，維繫客家僑民感情，並表達對國家及傳統文化的重視。中壢客家女婿滑敏華自創會時期即擔任會長至今，推廣客家文化不遺餘力。目前會員25人。

南非 客家文化 彩繪

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