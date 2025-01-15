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日本外相：嚴重關切南海緊張升高 反對片面改變現狀

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導

日本外務大臣岩屋毅今天在菲律賓訪問時未點名中國表示，在南海的行動引發緊張情勢，東京對此嚴重關切，並且強烈反對試圖改變現狀的片面作為。

路透社報導，岩屋毅同時指出，東京將繼續對馬尼拉提供發展與安全援助，並支持其海上安全。他還表示，將會在美國新政府上任後，強化一項涵蓋美日菲的三邊機制。

面對區域緊張情勢加劇，日本首相石破茂、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、美國總統拜登日前才在三方電話會議中確認深化經濟、安全和科技合作的「三方協議」。

由於拜登即將交接政權給總統當選人川普，去年推動三方高峰會倡議的3位領袖將只剩下小馬可仕仍然在位。

在小馬可仕任內，美國在亞洲兩個關係最緊密盟邦菲日在安全議題上的互動顯著深化，並且針對中國在區域日益強勢作為引發的共同海上疑慮作出因應。

岩屋毅在與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）的共同記者會中沒有點名中國說：「日本強烈反對試圖單方面動用武力改變現狀或升高區域緊張情勢。」

中國聲稱對大部分南海擁有主權。南海是東北亞與世界其他地區貿易往來重要的水道，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南對南海都有主權主張。

中國駐菲律賓大使館沒有立即回應針對岩屋毅談話的置評請求。

南海 小馬可仕 菲律賓

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