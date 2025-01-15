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不滿富豪馬斯克介選 德學術界集體退出社群X抗議

中央社／ 柏林15日專電

億萬富豪馬斯克德國大選前力挺極右翼政黨，引發學術界反彈，超過60所大學宣布退出社群X表達抗議。學生意見分歧，多數喊抵制，認為應防止社群媒體成為政治操縱工具；也有人擔憂將削弱言論多樣性，反讓極右翼聲量更加壯大。

馬斯克（Elon Musk）在美國大選結束後，將目光轉向歐洲，頻頻對各國事務發表意見。

在德國，他公開支持極右翼另類選擇黨（AfD），不僅投書德媒稱「選擇黨是德國最後的希望」，還利用旗下社群平台X為總理候選人韋德爾（AliceWeidel）站台。

擁有社群媒體影響力且積極介入輿論的馬斯克，引發德國各界關切。去年12月，德國多名記者、作家、學者發起eXit（退出X）運動，發表公開信，指X已經淪為極右翼、仇恨言論與陰謀論的溫床，宣布不再使用X。

超過60所德國大學10日發布聯合聲明，批評X「偏離開放多元、透明與民主對話原則」，因有違學術核心價值，決定集體退出此平台。

首都柏林各主要大學都在參與抵制的名單中，洪堡大學（Humboldt University）校長馮布魯門塔（Juliavon Blumenthal）受柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）採訪時表示，各大學決定退出的關鍵時間點，在耶誕節前後。

她指出，學術界早已關注X在馬斯克接管後的變化，現在的X不僅讓極端內容更容易被看見，仇恨言論的傳播速度也更快。而最終促使大學共同抵制X的推力，是馬斯克利用其介入了德國大選。

對於校方的做法，中央社記者也到洪堡大學，實地詢問學生關於「德國大學是否應該退出X」的看法。

小時候隨父母從巴勒斯坦移居德國、現就讀生物系的比舍爾（Abdullah Bshr），曾是X前身推特（Twitter）的忠實用戶，如今支持德國大學集體抵制X。

比舍爾告訴中央社，過去推特是他獲取以巴衝突、中東與烏克蘭戰爭等全球資訊的重要管道，當時能看到未經過濾的新聞現場畫面。但自馬斯克接管後，一切都變了。

「現在的X早就不是言論自由的平台，而是由馬斯克操控的『一人壟斷』媒體。」比舍爾批評，馬斯克曾聲稱X代表言論自由，但實際情況恰恰相反，因此支持學術機構及早退出。

而針對德媒指出若所有反對馬斯克的人都離開，那X就只剩下右翼同溫層，反倒不利言論多樣性的說法，來自瑞士日內瓦的艾伯（Karl Erb）說，現在還有很多新興、功能類似的社交軟體如Bluesky，沒必要一定要留在X。

來自柏林科技與應用大學（HTW Berlin）的黛西（Daisy）與艾娃（Iva）則表示，其實不管大學退不退出X，對她們都沒有影響，「我們通常透過Instagram、學校官網或電子郵件取得校內訊息，本來就不用X」。

雖然X仍是歐美各國政治人物、記者、學者主要意見發表平台之一，但根據德國公廣集團研究，在所有媒體中，當前只有不到5%的德國居民，把X作為主要資訊來源，遠低於大部分年輕人經常使用的Instagram。

這場「退出X運動」更像是一種象徵性行動，隨著德國大選逼近，德國學術界的抵制是否會蔓延到更多當地組織或公部門，成為一股更大的退出X帳號浪潮，仍待時間檢驗。

X 德國 馬斯克

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