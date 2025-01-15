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日本第172屆芥川賞兩人獲獎 伊與原新奪直木賞

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本第172屆芥川賞（芥川獎）及直木賞（直木獎）今天公布得獎名單，安堂JOSE與鈴木結生同獲芥川賞；擁有理科背景二度入圍的伊與原新，如願抱回直木賞。

由日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，今天公布第172屆得獎名單。

日本放送協會（NHK）報導，安堂JOSE（安堂ホセ）是第3次入圍，最終以作品DTOPIA獲獎；鈴木結生則是首度入圍，就以「歌德已說明一切」（暫譯，ゲーテはすべてを言った）抱回獎項。

安堂是東京都人，現年30歲，2022年獲文藝賞後正式以小說家身分出道。得獎作品DTOPIA以戀愛實境秀作為舞台，描述來自全球各地的10位男性，在一處法屬度假勝地為贏得白人環球小姐芳心展開競爭，是一部針對種族、性別、戰爭及虐殺等主題，進行深刻且尖銳探討的作品。

鈴木年僅23歲，出身福島縣、現居福岡市，2024年就讀位於福岡市的西南學院大學時，以短篇小說獲得林芙美子文學賞佳作後正式出道。他目前正就讀研究所，邊研究英國文學邊從事文學創作。

鈴木獲獎作品「歌德已說明一切」，是一部以專門研究德國偉大作家歌德的男性教授為主角的作品。

作品透過主角偶然看到被認為是歌德所說的名言後，開始調查是否真為歌德所言的過程中所發生各種事件，細膩地描繪主角深入思考「語言」是什麼的過程。

至於直木賞的部分，本屆由二度入圍的伊與原新以「繼承藍色的大海」（暫譯，藍を継ぐ海）短篇小說集獲獎。

伊與原新現年52歲，出生於大阪府吹田市，在東京大學就讀研究所時專攻「地球行星科學」，之後在富山大學擔任助理教授時開始創作小說。

伊與原新2010年以「台場島寶貝」獲橫溝正史推理大賞後正式出道，接著又陸續推出以科學為主題的推理或青春小說，也有作品被翻拍成連續劇，這次是他二度入圍直木賞後獲獎。

「繼承藍色的大海」是一本以日本各地為舞台，並以當地特有歷史與自然等作為創作動機的短篇小說集。

與書名同名的短篇小說，描述在德島縣濱海小鎮秘密孵化海龜的國中女生；另外還有描繪在山口縣離島進行地質調查的女性，跟尋求陶瓷用土的男性間交流等故事。伊與原新擅長結合與自然科學有關的專業描寫能力，並以帶有懸疑風格的方式來寫作。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓。

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