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印尼最大政黨願與政府合作 學者：無反對黨不利民主

中央社／ 雅加達15日專電

未加入執政聯盟的印尼國會最大黨民主奮鬥黨表示，將成為普拉伯沃政府的戰略夥伴，並致力支持其計畫，將使印尼的反對黨不復存在。學者認為，這將導致政治體系缺乏制衡機制，不利民主。

印尼國會最大黨民主奮鬥黨（PDIP）與前總統佐科威（Joko Widodo）決裂後，外界普遍認為民主奮鬥黨將扮演反對黨角色，不過隸屬該政黨的雅加達候任省長阿農（Pramono Anung）日前表示，將與普拉博沃（Prabowo Subianto）政府建立戰略夥伴關係，並支持其計畫。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，阿農12日說，雖然民主奮鬥黨未加入內閣，但「必定會成為印尼未來發展的戰略夥伴」。

民主奮鬥黨高層巴薩拉（Ahmad Basarah）則強調，黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）相信「相互合作」是印尼「建國五原則」（Pancasila）的基礎。

巴薩拉說，該政黨將繼續維持「政府以外」的位置，但承諾支持普拉伯沃的計畫，不會反對其政策，並表示梅嘉娃蒂與普拉伯沃有「長久的友誼關係」。

報導引述政治評論員阿迪（Adi Prayitno ）的說法指出，梅嘉娃蒂不願作為反對勢力，將不利於印尼的民主，因為這將導致政體缺乏制衡機制。

他說：「可以肯定的是再也不會有反對黨了，我們無法冀望有政黨願意制衡行政權力。」

印尼 普拉伯沃 雅加達

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