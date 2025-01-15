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因應北約「波羅的海崗哨」 德國強化水下無人機系統

中央社／ 柏林15日專電

北約啟動「波羅的海崗哨」軍事行動，強化對關鍵海底基礎設施的防衛。作為核心成員之一的德國，正加速部署具人工智慧功能的水下無人機「藍鯨」，提升對水下攻擊行動的監控與應變能力。

波羅的海地區近期頻繁發生疑似俄羅斯影子艦隊與中國船隻蓄意破壞海底纜線等基礎設施事件，北約將此視為混合式威脅（Hybrid Threats）並高度警戒。

在14日赫爾辛基（Helsinki）召開的北約緊急會議中，德國、丹麥、立陶宛等波羅的海周邊盟國針對水下安全形勢進行討論，並宣布啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）軍事行動。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在會中承諾，除了提供軍艦、偵察機與共享資訊外，德國也將主導波羅的海的情報整合工作，並在羅斯托克（Rostock）的北約海軍指揮中心，運用人工智能技術來提升混合戰攻擊的監控與預警能力。

德國海軍司令卡克（Jan Christian Kaack）在國防部戰略文件「海軍方針 2035+」提到，隨當代武器的精準性與突襲能力增強，海軍的反應時間變得越來越短，德國海軍必須有更高效與自主的戰術決策與防禦機制，以在短時間內作出應對。

為強化因應波羅的海混合式威脅，據明鏡週刊（Der Spiegel）消息，德國海軍正在測試一款新的水下無人機—「藍鯨」（Blue Whale），由以色列航太工業（IAI）子公司Elta Systems製造、德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）參與開發。

「藍鯨」長11公尺、重5.5噸，可在水下自主運行2至4週，並透過被動聲納系統監測敵方潛艦，降低自身被發現的風險。此外，該系統可偵測海床異常活動，監測可疑水下載具與水雷，並提升海底基礎設施的安全防護。

和德國海軍現役的「海狐」（SeaFox）等無人水下載具不同，「藍鯨」不僅可用於偵測，更具備自動化情報分析能力，能即時回傳水下活動數據，並與北約盟國的水面艦艇、偵察機即時協同工作。

基爾大學安全政策研究所（ISPK）海洋戰略專家皮特斯（Johannes Peters）表示，因海洋中的破壞行動較難被偵測，水下領域已成為各國軍事競爭的關鍵戰場。「藍鯨」等水下無人機將使德國海軍在波羅的海的水下監控與潛艦偵測方面向前邁進一大步，同時減少對昂貴載人系統的依賴。

北約 德國 海軍

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