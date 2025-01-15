世衛：坦尚尼亞疑似爆發馬堡病毒疫情、至少8死

世界衛生組織今天表示，坦尚尼亞疑似爆發致命的馬堡病毒出血熱，已有8人死亡。世衛預警，這次疫情擴散在國家及區域的層級為「高風險」，但目前尚無全球大流行的跡象。

根據法新社報導，聯合國世界衛生組織（WHO）昨天已通報成員國，指出「馬堡病毒出血熱（MarburgVirus Disease, MVD）在坦尚尼亞卡吉拉（Kagera）地區疑似爆發疫情」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X上發文表示，「目前已知9例，其中8例死亡。隨著疾病監測改善，我們預期未來幾天將出現更多案例。」

就在世衛宣布坦尚尼亞疑似爆發疫情前不到1個月的時間，世衛才宣布，鄰國盧安達為期3個月的馬堡病毒疫情宣告結束，盧安達這波疫情造成15死。

馬堡病毒與伊波拉病毒（Ebola）相似，屬於同一家族，會經果蝠傳染。馬堡病毒常伴隨出血性高燒及器官衰竭，致死率近9成。

由於死亡率高達89%、傳染源頭未知，以及通報病例來自兩地區，顯示目前已有「地理擴散」。世衛評估坦尚尼亞國內流行為「高風險」。

因卡吉拉是坦尚尼亞通往盧安達、烏干達、蒲隆地、剛果民主共和國的樞紐，且據報有些疑似個案曾出現在國界附近，因此地區傳染層級為「高風險」。

譚德塞也呼籲鄰近各國注意、預防傳染，但尚未限制前往坦尚尼亞旅遊或經商。

世衛評估，全球流行為「低風險」，但各國仍應加強監控。

卡吉拉地區最早於2023年3月爆發第一波馬堡病毒疫情，持續近2個月，通報9例、其中6例死亡。