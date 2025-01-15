日本自公兩黨幹事長與中國總理會談 討論深化合作

共同社報導，正在中國訪問的日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁今天與中國國務院總理李強在北京舉行會談，針對深化兩國合作展開討論。

據共同社中文網發自北京的消息，李強上午在人民大會堂與森山裕和西田實仁會談，雙方針對如何深化日中合作展開討論。森山裕遞交了日相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信。

截至發稿，中國官媒尚未披露會談內容；共同社則報導說，日方可能要求撤銷東京電力福島第一核電站處理水排海後對日本水產品的進口限制，並確保在中國的日僑安全。

森山裕在會談開始時表示，「為了讓兩國國民實際感受到日中關係發展的好處，願坦率討論需求所在」；西田實仁說期待李強盡快訪日。

李強則表示，希望兩國共同努力深化合作。

據共同社，森山裕和西田實仁昨天先後與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧及中國外長王毅會面，力圖透過高層的反覆對話，推動旨在構建戰略互惠關係的政府外交。

王毅會見森山裕和西田實仁指出，今年是抗日戰爭勝利80週年，「各方關注日本在歷史、台灣問題上的態度」，希望日方在這些議題上謹言慎行。

王毅還表示，兩國關係要發展，不應渲染所謂「前所未有的挑戰」。中方不滿日本前政府將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，要求日本現任政府避免重複這種說法。

王毅並提到，希望日方堅持「對殖民統治與侵略表示反省和道歉」的村山富市首相談話以及歷屆內閣延續下來的立場，繼續走和平發展道路。

此外，王毅說，中日兩國關係當前面臨改善發展的重要契機，要堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的正確認知；只要方向明確、基礎打牢、認知正確，雙方就能透過對話協商，妥善處理各種問題和懸案。

森山裕和西田實仁13至15日訪問北京。自公兩黨與中國共產黨昨天在政黨間對話「日中執政黨交流機制」確認，無論雙邊關係形勢如何，都要加強兩國政黨和年輕政治家的交流，建立互信。