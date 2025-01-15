快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

機上乘客鬧事越來越多 歐洲最大廉航要求機場對賣酒設限

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞安航空呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上鬧事。圖為美國佛州薩拉索塔布雷登頓國際機場的安娜瑪麗亞牡蠣酒吧。路透
瑞安航空呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上鬧事。圖為美國佛州薩拉索塔布雷登頓國際機場的安娜瑪麗亞牡蠣酒吧。路透

歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上引發混亂。

CNN報導，瑞安航空發言人13日表示，該公司呼籲歐盟在各機場對每名乘客實施「兩杯酒」限制令，比照免稅商品銷售方式，透過「使用登機證」實行。

發言人補充指出，「在航班延誤期間，乘客在機場飲用過量酒精飲料，購買或消費上沒有任何限制」，該公司「無法理解，乘客為何在機場不受2杯酒精飲料的限制」，並指這項禁令能讓乘客登機後行為更加安全良好。

一名2024年4月干擾航班的奧客已遭瑞安航空控告，求償15000歐元（約台幣51萬元），原因是該乘客「不可原諒的行為」迫使該架從愛爾蘭都柏林飛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）航班改降，在葡萄牙的波多（Porto）延誤一晚，「導致160名乘客面臨不必要混亂」。

瑞安航空執行長歐萊瑞先前已呼籲在機場實施2杯酒限制，他8月接受英國每日電訊報訪問時表示，越來越多的乘客暴力是因為醉酒行為。

根據「國際航空運輸協會」（IATA）2024年發布的數據，機上乘客暴力事件近年來有所增加。2023年，每480個航班會發生一起奧客鬧事，2022年則是每568個航班出現一起，但統計中沒有具體說明其中多少起涉及酒精。

瑞安航空指出，該公司和其他航空公司「已對飛機上的酒精飲料銷售設限，特別是在乘客擾引起混亂的情況下」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

機場 航班 酒精

延伸閱讀

勞動部：仲介安排移工出境 應確認進入管制門

「周末去中國」 上海迎韓潮

移工桃機變裝逃離失聯 勞動部：仲介應確認移工進入管制門

桃機下周一起進入疏運高峰 提醒旅客提前3小時報到

相關新聞

機上乘客鬧事越來越多 歐洲最大廉航要求機場對賣酒設限

歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上引發混亂。

日本東京都知事選舉掀「石丸現象」 當事人宣布創新黨

日本42歲廣島縣安藝高田前市長石丸伸二，去年首度參選東京都知事選舉就引發「石丸現象」，他今天宣布成立新政黨「再生之道」，...

旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發

日本東京稅關羽田稅關支署本月稍早向東京地方檢察廳告發，1名25歲加拿大旅客疑似企圖走私約15公斤的古柯鹼（黑市價格約新台...

格陵蘭效應 挪威憂北極領地「斯瓦巴」群島遭強權盯上

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心，同為北歐的挪威擔心他們...

罹癌凱特稱病情有所緩解 將持續專注於康復

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天和夫婿威廉王子前往她接受治療的一間倫敦癌症專科醫...

宮崎震完2025年還有？專家示警日本四地區「出現大地震前兆」

日本宮崎縣於13日晚間發生規模6.6地震，雖然局部地區測得最大震度5弱，且出現20公分高的海嘯，但災情大致上並不嚴重。不過對日本而言，未來還是有發生大地震的風險，不能夠就此輕忽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。