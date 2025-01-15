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印尼加入金磚利弊引關注 學者：恐因地緣政治付代價

中央社／ 雅加達15日專電

印尼加入金磚國家引發討論，當局盼藉此獲得經濟利益，但學者擔憂印尼恐因地緣政治風險付出代價，呼籲政府為加入金磚後的目標，擬定具體計畫。另有學者指出，加入金磚將使印尼與中俄不合的盟友更為疏遠。

印尼上週成為金磚國家會員國，當局稱為「里程碑」，期待增進與成員國關係，並為印尼帶來經濟利益。但學界對成為金磚成員後，能帶來多少利益持保留看法，甚至擔憂「印尼可能得因此付出地緣政治代價」。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員曼特（Andrew W Mantong）接受中央社專訪時表示，他擔憂印尼加入金磚後，得付出地緣政治代價，如美國及其盟國會如何看待，這也是在印尼國內討論的焦點。

他說，「政府認為加入金磚並非地緣政治考量，更多是看重其經濟利益」，但政府目前仍未解釋加入金磚是為了達成何種具體目標及相關計畫。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）10日表示，印尼作為金磚國家成員國，希望作為連接開發中經濟體與印太國家利益的橋梁，並將「繼續積極防止地緣經濟和地緣政治競爭進一步升級」。

曼特向中央社指出，金磚國家的制度不如其他國際組織健全，且內部仍存在許多問題，如共同承諾內容為何及如何落實在日常中，都不明確。

他說：「這些問題一直都在，而對印尼而言，我們加入金磚是要參與討論，還是想進一步研究金磚國家如何運作，這將是個問題。」

曼特強調，「這些（行動）需要成本和資源，且顯然印尼還須承擔（可能）損失聲譽的風險」。他指出，未來會如何發展，端看印尼多大程度地參與金磚國家。

美國總統當選人川普（Donald Trump）曾揚言，若金磚國家繼續進行可能削弱美元的貨幣計畫，他將對金磚國家輸入美國市場的商品施加100%關稅。

印尼戰略與國際問題研究中心研究員瓦法（WaffaaKharisma）日前對時代報（Tempo）表示，加入金磚可能導致印尼與和中國、俄羅斯不合的盟友疏遠。他也擔憂，川普領導下，美國政府可能對金磚國家採取積極的反制措施。

對此，印尼戰略與國際問題研究中心另一名研究員哈比（Muhammad Habib）認為，目前無法確定印尼是否會因加入金磚，而受到增加關稅的影響。

哈比向中央社解釋，「（造成）影響與否，將取決於印尼多大程度參與金磚國家的議程」。他認為，若印尼有效溝通，且避免參與有關削弱美元的計畫，影響將會減輕。

哈比指出，金磚內部仍有許多歧異，各國為自身利益有不同考量而有所障礙。他認為，印尼須證明加入金磚國家的好處為何；「要（與他國）加強經濟關係可透過雙邊管道實現，並非一定要加入金磚」。

哈比強調，若要外界認為印尼繼續執行其積極與自由的外交政策，印尼必須加速國內改革以符合加入經濟合作暨發展組織（OECD）和跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement forTrans-Pacific Partnership，CPTPP）條件。

他告訴中央社：「金磚國家是個地緣政治組織，成員國並未被要求需在國內進行改革，因此印尼提出加入意願後，2至3個月就被接受了。若要展現積極、自由（外交政策），印尼還須付出更多努力。」

印尼 美國

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