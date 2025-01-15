日本東京都知事選舉掀「石丸現象」 當事人宣布創新黨
日本42歲廣島縣安藝高田前市長石丸伸二，去年首度參選東京都知事選舉就引發「石丸現象」，他今天宣布成立新政黨「再生之道」，目標是在東京都議員選舉大量提名參選人。
日本每日新聞報導，石丸2024年7月參選東京都知事時未獲任何政黨奧援，雖然最終不敵成功連任的知事小池百合子，但也拿到約165萬票的第2高票。石丸運用社群平台在選戰中斬獲大量支持的情況，被外界稱為「石丸現象」。
石丸今天在東京都舉行記者會，正式宣布成立地區政黨「再生之道」。
東京都選舉管理委員會表示，石丸擔任代表（黨主席）的同名政治團體已在今年1月10日提出設立申請。石丸成立新政黨後以今年夏天將舉行的東京都議員選舉為目標，希望在全部42個選區都提名參選人。
石丸去年11月透過個人影音頻道表明成立新政黨的想法，並呼籲「有意參選都議員的人請開始準備」、「讓我們一起來推動東京發展」。
日本放送協會（NHK）報導，石丸今天表示已成立地區政黨「再生之道」，他本人不會參選東京都議員，目標是公開招募參選人，要在東京都42個選區全數提名人選。
目前已知「再生之道」的一項規定，就是限制該黨東京都議員任期最多只能2屆8年。
石丸說，很久以前就感覺到「日本不太妙」、「必須做點什麼」；黨名取名「再生」，寓意要讓日本復甦，希望促使廣泛民眾參與政治，提高各個地方政府自主性與獨立性，推動地方活性化。
石丸現年42歲，是廣島縣安藝高田市人。京都大學畢業後曾進入現在的三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）工作，並在2020年首度當選家鄉的安藝高田市長。
他擔任市長期間積極透過社群平台上發聲，受到民眾一定程度關注。2024年在市長任內請辭參選東京都知事選舉。
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