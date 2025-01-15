旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發
日本東京稅關羽田稅關支署本月稍早向東京地方檢察廳告發，1名25歲加拿大旅客疑似企圖走私約15公斤的古柯鹼（黑市價格約新台幣7900萬元），涉嫌違反大麻取締法和關稅法。
日本放送協會（NHK）、共同社今天報導，東京稅關羽田稅關支署表示已在本月8日告發，而此案查獲的古柯鹼量，創下日本單一搭機旅客走私最多古柯鹼的紀錄。
嫌疑人2024年12月21日晚間從加拿大多倫多飛抵東京羽田機場後，涉嫌走私古柯鹼。海關人員檢查之際發現此事。
嫌疑人當時疑似把古柯鹼分裝到行李箱內15個零食盒內，欲掩人耳目。
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