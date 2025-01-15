旅客疑企圖走私15公斤古柯鹼 被日本海關告發

日本宮崎縣於13日晚間發生規模6.6地震，雖然局部地區測得最大震度5弱，且出現20公分高的海嘯，但災情大致上並不嚴重。不過對日本而言，未來還是有發生大地震的風險，不能夠就此輕忽。

2025-01-15 10:17