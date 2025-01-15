日媒民調：31%受訪者認為核電占比應降低

日媒民調顯示，有關今後核能發電在能源組合中的占比，31%受訪者認為「應該降低」、30%受訪者認為「維持現狀」，另有21%受訪者認為「應該提高」，顯示日本民眾看法分歧。

日本放送協會（NHK）從1月11日起一連3天針對全日本18歲以上民眾，採電腦隨機抽樣撥打家用電話及行動電話進行民調，總計受調查的2875人中有1211人回答，受訪率約42%。

日本政府日前提出作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」修正案，除表明再生能源將在2040年度成為最主要電力來源，也刪除了2011年福島第一核電廠核子事故後提出的「盡可能減少對核電依賴度」用語，改成「最大限度利用」包括核電在內的脫碳電力來源。

對此，受訪者被問到未來核電占比時，有21%認為「應該提高」、30%認為「維持現狀」、31%認為「應該降低」，及8%認為「應該歸零」。