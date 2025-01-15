快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

韓檢警逮捕尹錫悅成功關鍵曝！韓媒：心理戰和人海戰術奏效

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓警方此次共出動54個機動隊共3200名警力在總統官邸周圍維持秩序。歐新社
南韓警方此次共出動54個機動隊共3200名警力在總統官邸周圍維持秩序。歐新社

南韓公調處和警方15日凌晨4時20分左右抵達總統官邸，在出示逮捕令並跨越三道防線後，於上午10時33分順利將尹錫悅逮捕到案，而公調處此次二度逮捕行動成功，與上次首度執行逮捕令的情況形成鮮明對比，韓媒報導，成功關鍵在於心理戰和人海戰術的奏效。

韓聯社等報導，此次逮捕令能執行得如此順利，最大原因莫過於總統警護處的消極態度和人數劣勢，警方和公調處人員今天一早就進入總統官邸外的大門，總統警護處人員幾乎沒有抵抗，讓調查人員順利通過由巴士等障礙組成的三道防線。

警方今次動員1200人，進入官邸園區內，規模是上回的10倍，目的就是要以人海戰術，壓倒官邸內死守尹錫悅的人力。

相較之下，公調處1月3日執行的第一次逮捕行動時，公調處與警方等聯合調查組僅約150人到場，突破二道防線抵達總統官邸外，但遭到總統警護處和首都防衛司令部第55警衛團，共約200人組成「人肉盾牌」阻擋，在對峙長達5小時後無功而返。

根據軍事作戰守則，進行攻防戰時，成功作戰的理想攻守比例為3比1以上，才能大幅提高成功機會。

此外，公調處上周已警告，總統警護處人員若阻止逮捕尹錫悅，將會被捕，配合拘提者則寬大處理。公調處人員今天進入官邸時，還在門前豎起警告標語，寫著：「干擾公職人員執行拘提者，可能被視為犯罪分子遭逮。」

報導指出，不少總統警護處人員也認為「不應阻止拘提」。總統警護處事前已指示人員可以不參與今次維安任務，也可安排休假。

此次警方共出動54個機動隊共3200名警力（不包括公調處和警察廳國家偵查本部特別調查團人員），在官邸周圍維持秩序，比3日的約2700名警力還要多。儘管這是南韓史上首次有在任總統被捕，但所幸官邸外的近萬名抗議者，最終沒有爆發重大衝突。

南韓檢警15日成功將總統尹錫悅逮捕到案。圖為尹錫悅稍早前往公調處接受訊問。法新社
南韓檢警15日成功將總統尹錫悅逮捕到案。圖為尹錫悅稍早前往公調處接受訊問。法新社

官邸 尹錫悅 成功

延伸閱讀

詳解第二次尹錫悅逮捕行動：10倍警力直搗官邸抓人...尹「預錄影片」持續詭辯

南韓公調處證實：已逮捕尹錫悅

尹錫悅已確認遭逮捕：南韓首位在任內被捕的總統

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

相關新聞

影╱尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

南韓總統尹錫悅15日被公調處逮捕，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查...

韓檢警逮捕尹錫悅成功關鍵曝！韓媒：心理戰和人海戰術奏效

南韓公調處和警方15日凌晨4時20分左右抵達總統官邸，在出示逮捕令並跨越三道防線後，於上午10時33分順利將尹錫悅逮捕到...

尹錫悅「預錄影片」持續詭辯！詳解第二次尹錫悅逮捕行動

因發動戒嚴而被以涉入「內亂」立案的南韓總統尹錫悅，在今天1月15日上午，於首爾龍山區漢南洞官邸遭到逮捕。尹錫悅成為南韓首位在任內被逮捕的總統，也是繼全斗煥、盧泰愚、李明博與朴槿惠後，第5位被拘提的前現任元首。

馬斯克煽起的英國輿論戰：保守黨跟風醜態，工黨首相趁機反擊

2025年第一週，世界首富、社群網站X經營者馬斯克（Elon Musk）發出一則又一則貼文，越洋攻擊英國政府。

罹癌凱特稱病情有所緩解 將持續專注於康復

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天和夫婿威廉王子前往她接受治療的一間倫敦癌症專科醫...

宮崎震完2025年還有？專家示警日本四地區「出現大地震前兆」

日本宮崎縣於13日晚間發生規模6.6地震，雖然局部地區測得最大震度5弱，且出現20公分高的海嘯，但災情大致上並不嚴重。不過對日本而言，未來還是有發生大地震的風險，不能夠就此輕忽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。