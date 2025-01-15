影╱尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

「南韓發動第二次逮捕行動，尹錫悅已確認遭到逮捕。」因發動戒嚴而被以涉入「內亂」立案的南韓總統尹錫悅，在今天1月15日上午，遭警方第二次執行逮捕令後，於首爾漢南洞官邸遭到逮捕。尹錫悅成為南韓首位在任內被逮捕的總統，也是繼全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠後，第5位被拘提的前現任元首。

2025-01-15 09:52