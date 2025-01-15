影╱尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解
南韓總統尹錫悅15日被公調處逮捕，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查，但為避免流血衝突，他決定接受公調處訊問。
尹錫悅透過在官邸預先錄製好的影片說，感謝大眾的支持，稱「身為應該守護大韓民國憲法與法律體系的總統，回應這種非法且無效的程序並不代表承認，而是為了防止不光彩的流血事件」，並指「很遺憾的是，這個國家的法律已經完全瓦解」。
尹錫悅於當地時間15日上午10時33分遭逮捕，於上午10時53分左右抵達京畿道果川的公調處辦公室，公調處預計很快就會展開調查。未來48小時內，尹將被關押在京畿道義王市首爾拘留所。
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