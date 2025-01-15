南韓首位在任總統被捕！尹錫悅座車已抵達公調處 調查即將開始

距離南韓總統尹錫悅12月3日發布戒嚴令43天後，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員15日清晨二度前往尹錫悅官邸執行逮捕令，並於當地時間15日上午10時33分，以涉嫌內亂罪將尹錫悅逮捕，尹錫悅目前已將被送往公調處接受訊問，成為南韓史上首位被捕的在任總統。

韓聯社報導，當地時間上午10時53分，尹錫悅座車已抵達京畿道果川的公調處辦公室，尹錫悅下車後便直接走進公調處大樓。

由於尹錫悅座車停在停車場斜角處，因此除了上樓梯時略顯露出的背部外，媒體幾乎看不到尹錫悅走進大樓的狀況。

公調處預計很外就會開始對尹錫悅進行調查訊問，未來48小時內，尹將被關押在京畿道義王市首爾拘留所。