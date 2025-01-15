宮崎震完2025年還有？專家示警日本四地區「出現大地震前兆」

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本宮崎縣外海13日發生規模6.6強震。圖／取自USGS網站
日本宮崎縣外海13日發生規模6.6強震。圖／取自USGS網站

日本宮崎縣於13日晚間發生規模6.6地震，雖然局部地區測得最大震度5弱，且出現20公分高的海嘯，但災情大致上並不嚴重。不過對日本而言，未來還是有發生大地震的風險，不能夠就此輕忽。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，在一些地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，有可能代表該地區出現「靜穩化」。而靜穩化被視為大規模地震的前兆現象。如今日本的新潟縣，就有這樣的狀況發生。

除此之外，還有靜岡縣燒津市和沼津市等地區，出現了地下水溫、水位上升的狀況。由於地下岩盤在承受壓力，產生裂縫時，滲入裂縫的地下水會被高溫流體加熱，導致水溫升高。此現象以及搭配菲律賓海板塊動向觀察，也有可能是南海海槽巨大地震的前兆。

至於關東的部分，千葉市及其周邊的千葉縣西北部地區，正位於太平洋板塊和菲律賓海板塊的碰撞地帶。自2021年10月發生M5.9地震以來，該地區的地震活動變得活躍起來，有感地震次數也有所增加。

東京都青梅市到立川市、府中市一帶的斷層帶，也是一大隱患，這條立川斷層帶發生M7.4級地震的可能性高於日本其他活斷層。儘管自1000至2000年前未曾發生地震，但也可能代表現在正是差不多要發生的時刻了。

地震 斷層帶 日本

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