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卡達：加薩停火協議 進入「最後階段」

中央社／ 杜哈14日綜合外電報導

以哈戰爭關鍵調解方卡達表示，加薩停火和人質釋放協議的談判今天進入「最後階段」，並表示有希望「很快」就能達成協議。

法新社和路透社報導，卡達、埃及美國加緊努力促成停火協議，進一步讓巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日突襲以色列南部時所挾持的人質能夠獲釋。

在杜哈（Doha）8個多小時的談判工作為各方帶來希望曙光。卡達、埃及、美國、以色列及哈瑪斯的官員都認為，目前比以往任何時候都更接近達成協議，讓加薩走廊（Gaza Strip）停火、人質返家。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡今晚與高層安全官員開會討論協議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早表示：「現在輪到哈瑪斯表態了。如果哈瑪斯接受，便可以敲定並實施協議。」

根據埃及總統府的聲明，美國總統拜登和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天通話時表示，雙方需要展現「靈活性」才能達成協議。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天表示，談判已進入「最後階段」。

安薩里說：「我們當然希望協議很快就能達成。」但他補充說：「在正式宣布之前…我們不應過於興奮。」

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在訪問羅馬（Rome）期間表示：「我方真心希望能達成協議。」

卡達 埃及 美國

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