快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

瓜地馬拉總統就職一年 反貪無力交通惡化引民怨

中央社／ 瓜地馬拉市14日專電

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）就職滿1年，雖然主打反貪腐但尚無顯著成果。此外交通狀況持續惡化，即使一年換了2個交通部長和6個次長，都無法解決困境。

阿雷巴洛總統13日舉行就職1週年記者會，強調自己過去1年翻修學校的數量就超過了他的前任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）整個任期。此外，全國藥品缺乏的問題已獲改善，平均供應率超過9成。阿雷巴洛也表示，3家醫院正在興建中，還有14個衛生站已經完成，是上一任政府4年任期的3倍數量。

在治安上，阿雷巴洛自豪包括緝獲毒品的數量創紀錄，瓦解犯罪集團以及兇殺案的犯罪率下降，而穩定通貨膨脹和經濟成長也認為是1年來的顯著成就。

不過提到反貪腐工作的挫折，阿雷巴洛以「感到孤獨」來形容。他表示，1年來政府向反貪腐委員會，提出了超過200件以上的貪腐指控案件，但是卻受到國會議員和法務部的杯葛或是消極處理，沒有進展。他更點名國會議員不支持反貪腐的態度，讓政府難以實現競選諾言。

儘管阿雷巴洛細數執政成果，但瓜國媒體卻直指交通問題越來越惡化。「自由新聞報」（Prensa Libre）點名，儘管1年內已經換了2個交通部長6個次長，但道路建設每況愈下，缺乏維護。交通部門執行力不足，全國近一半的路況，處於「非常糟糕」狀況。

報導中指出，瓜地馬拉的主要物流通道。包括Puente Belize 2號大橋工程停頓，以及Palin-Escuintla高速公路44公里處的坍塌，阿雷巴洛政府都無法解決。

瓜國媒體指出，Palin-Escuintla高速公路連結市區和港口周邊，是瓜國最重要交通動脈。該公路44公里處今年6月13日因為連日豪雨崩塌。半年來交通部門因為各種原因都無法修復，造成原本貨物運輸繁忙的交通雙向卡關，塞車動輒數小時起跳，甚至小車禍就會造成交通癱瘓。

光是農產運輸就已損失1億5千萬瓜幣（約新台幣6億元），成本增加引發物價上漲，更轉嫁給一般消費民眾引起民怨。

阿雷巴洛在13日記者會上，也宣布陸軍工兵出身，「第3位」新任的交通部長。同時計畫在下週提出重建道路與基礎建設的計劃，希望能改善讓人詬病的交通問題。但新任交通部長還沒上任，就被查出先前因案被罰款220萬瓜幣（約新台幣900萬元），繳清之後才能正式宣誓就職，讓這項人事案再受外界質疑。

交通部長 瓜地馬拉 高速公路

延伸閱讀

秘魯總統跑去整型「神隱2周」遭控擅離職守 檢方訊問4小時

南韓公調處稱取得官邸外圍出入許可 尹錫悅方急發聲明否認

國安團隊人事大地震？傳吳釗燮春節後將異動 府方人士回應

互設代表處推手 賴總統贈勳給立陶宛前外長藍柏吉斯

相關新聞

影╱尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

南韓總統尹錫悅15日被公調處逮捕，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查...

南韓首位在任總統被捕！尹錫悅座車已抵達公調處 調查即將開始

距離南韓總統尹錫悅12月3日發布戒嚴令43天後，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員15日清晨二度前往尹錫悅官邸執行...

馬斯克煽起的英國輿論戰：保守黨跟風醜態，工黨首相趁機反擊

2025年第一週，世界首富、社群網站X經營者馬斯克（Elon Musk）發出一則又一則貼文，越洋攻擊英國政府。

宮崎震完2025年還有？專家示警日本四地區「出現大地震前兆」

日本宮崎縣於13日晚間發生規模6.6地震，雖然局部地區測得最大震度5弱，且出現20公分高的海嘯，但災情大致上並不嚴重。不過對日本而言，未來還是有發生大地震的風險，不能夠就此輕忽。

尹錫悅已確認遭逮捕：南韓首位在任內被捕的總統

「南韓發動第二次逮捕行動，尹錫悅已確認遭到逮捕。」因發動戒嚴而被以涉入「內亂」立案的南韓總統尹錫悅，在今天1月15日上午，遭警方第二次執行逮捕令後，於首爾漢南洞官邸遭到逮捕。尹錫悅成為南韓首位在任內被逮捕的總統，也是繼全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠後，第5位被拘提的前現任元首。

南韓公調處證實：已逮捕尹錫悅

南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。韓聯社、KBS等消息指出，尹錫悅將自行走出總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。