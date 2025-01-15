韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令，稍早已突破兩道防線。韓聯社最新消息指出，總統警護處在當地時間上午8時半左右，打開第3道防線，允許調查人員進入，此外警方已拘留警護處代理處長，而尹錫悅的律師正與與調查人員就尹錫悅自願到案接受調查進行談判。

韓聯社報導，警方15日一早派出約3千名警員前往官邸，公調處人員向官邸警護處出示搜查和逮捕令，但警護處在入口附近設置路障阻止進入，尹錫悅的律師稱逮捕行動違法。

警方及公調處人員稍早利用梯子翻越官邸內的第一道防線，拆除鐵絲網，隨後透過繞過由大型巴士組成的第二道防線，並於當地時間8時左右抵達第3道防線前，總統警護處隨後清除路障，允許調查人員進入。

韓媒YTN消息指出，預計尹錫悅將自行主動走出官邸，但無法確認是否遭逮捕。

尹錫悅律師團代表律師石東炫表示，「由於公調處和警方大規模強行進入，傳來一些市民在官邸外受傷的消息，此外，若警護處與警方發生衝突，可能會引發重大事件，因此，律師團正在與公調處協商，考慮讓尹總統主動前往公調處。」