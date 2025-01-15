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俄羅斯推出新簽證 捷克外交部批為資訊戰籲勿前往

中央社／ 布拉格14日專電

俄羅斯駐布拉格大使館近日推出一種針對捷克公民的新簽證，目標是吸引認同「傳統俄羅斯精神與道德價值觀」的人。捷克外交部批評，這項簽證計劃是俄羅斯的「資訊戰」，並呼籲捷克公民勿前往俄羅斯。

據目前規定，捷克公民需獲得簽證才能前往俄羅斯旅遊或工作。俄羅斯新推行的簽證，是根據俄羅斯總統蒲亭的法令所設立，簽證有效期為90天。

此簽證目標是吸引認同「傳統俄羅斯精神與道德價值觀」的人。申請者無需提供了解俄語、俄羅斯歷史或法律體系的證明，但必須提供無犯罪記錄證明。

至於申請臨時居留，需提供更多文件，包括捷克內政部核發申請人不使用毒品以及無HIV感染的證明。此外，申請者必須完成指紋採集、拍照與面試等程序。

捷克外交部發言人德瑞克（Daniel Drake）表示，這項簽證計劃是俄羅斯「資訊戰」的手段，試圖影響西方國家的廣泛戰略之一。

德瑞克說：「仔細審視俄羅斯的人權記錄、經濟狀況與全球野心，就能明白為何數千萬俄羅斯人選擇逃離俄國」。他強調：「捷克外交部長期以來一直強烈警告不要前往俄羅斯旅行。」

捷克外交部無法確定目前有多少捷克人居住在俄羅斯。德瑞克表示：「只有當他們（捷克公民）出國旅行並在DROZD系統中註冊時，我們才知道。」

DROZD為捷克「自願出國公民登記」系統，據DROZD數據，僅有32名捷克公民有註冊在俄羅斯旅居。德瑞克補充，然而，目前居住在俄羅斯的捷克人約有2000至3000人，但有逐漸減少的趨勢。

俄羅斯 捷克 簽證

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