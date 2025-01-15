法總理就職滿月籲朝野和解 盡速通過今年度預算

法國總理白胡就職一個月，今天在國會發表1個半小時的總施政演說。他呼籲政黨和解，緊急通過今年預算，並表示法國如今公共債務史無前例，對社會造成危險，降低財政赤字為優先要務。

法國總理白胡（Francois Bayrou）在政治紛亂中上任已一個月，倒閣的陰影始終籠罩。他今天下午在國民議會發表總施政演說，為接下來的政策制定路線藍圖。

演說一開始，白胡就呼籲國會議員協助國家，在政治動盪的2024年後「重新找回穩定」。尤其根據1月初最新民調，86%受訪者認為這位總理撐不過一年。

他先提到因前總理巴尼耶（Michel Barnier）12月遭不信任案推翻後而延宕審議的兩大本年度預算案——國家預算與社會安全預算。白胡重申事件「緊急」，攸關國家營運是否會停擺。

白胡指出，「法國如今負債狀況史無前例」，因此政府的任務是「遏止」與「減少」公共債務，他將之形容為「法國與其社會模型的達摩克利斯之劍（épéede Damoclès）」，即永遠存在的立即性危險。

根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）去年12月中公布的數據，法國公共債務第三季再度膨脹，為3兆3030億歐元，占國內生產毛額（GDP）比率為113.7%，已近歐盟規定上限60%的2倍。

法國已經將2025年的經濟成長預期從1.1%下修為0.9%，總理在總施政演說上指出，希望把今年政府赤字降至國內生產毛額的5.4%，為重大挑戰，並要求各部會首長重新審視預算。2024年赤字占比應為6.1%。政府目標盼於2029年把占比降至歐盟設定的3%。

各界也相當關注退休制度改革的延續與否，先前甚至有即將暫停改革的傳聞。白胡今天表示改革不會擱置，但可以在達成目標財政平衡的前提下「重啟工程」，亦即重新討論，且「沒有任何禁忌，甚至包括退休年齡」。接下來3個月，他將與各政黨、工會等對話者再進行協商。

白胡也表示法國官僚行政體系太過沈重，「有時讓人抓狂」，將啟動「去官僚化」行動，預計提出相關簡化法案。總理也就移民、國民議會選舉制度改革、教育等議題提出施政藍圖。

此外，總理在演說中特別指名批評激進左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），「我不同意梅蘭雄把一切都衝突化的策略，他想讓所有議題都成為衝突。」

各政黨對於總理白胡1個半小時總施政演說反應不一。被點名的不屈法國早在之前就已經表示將對這個位子還沒坐熱的新總理投下不信任投票，並抨擊白胡是馬克宏主義的延續，演說內容空洞。

左翼生態黨團也態度負面，稱白胡演說「貧瘠」、「模糊不清」，不滿退休改革未被宣布擱置，更揚言即將在兩天後啟動倒閣案。極左法國共產黨同樣打算再度推翻政府。

左翼社會黨（PS）保持觀望，同時下最後通牒。領袖弗和（Olivier Faure）今晚受訪時表示，除非在退制改革議題的要求上得到白胡「清楚的答覆」，確定改革存有與各界協商空間，否則就將投下不信任票。

右翼共和黨（LR）對於白胡總施政演說感到滿意，但仍保持警戒，並把重心放在降低國家負債、去官僚化與去中心化上。從「復興黨」（Renaissance）更名為「共和同在」（EPR）的執政黨團更讚揚白胡「立場勇敢」。

極右派「國民聯盟」（RN）則表示對於白胡演說「失望」，政策是「軟弱的延續」，批評總理在購買力、社會秩序與具體移民措施上都沒有著墨。但國民聯盟表示，暫時不會參與倒閣。