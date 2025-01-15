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今2度嘗試逮捕尹錫悅！南韓公調處已利用梯子進入官邸院內

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓公調處人員與警方15日清晨利用梯子進入總統官邸大院，再次試圖執行尹錫悅的逮捕令。歐新社
南韓公調處人員與警方15日清晨利用梯子進入總統官邸大院，再次試圖執行尹錫悅的逮捕令。歐新社

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員與警方15日清晨再次試圖執行總統尹錫悅的逮捕令，在遭到他的警衛阻攔並發生衝突後，截至上午7時半，調查人員已利用梯子進入總統官邸大院。

韓聯社報導，截至上午7時半，數十名警察也已進入總統官邸院落，穿過路障並試圖執行執行逮捕令。

公調處人員稍早在試圖強行進入官邸時，遭到總統警衛處阻攔，此外約30名執政黨國民力量黨議員和尹錫悅的律師也擋在入口處，抗議執行逮捕令。

尹錫悅的律師表示，：「這不是正當的公務執行，這些行為都是違法的。」他說，「總統是一個憲法機構」，並告訴警方「不要動」。

但檢方強調，這是合法執行拘捕令，警方也不斷廣播警告「如果妨礙逮捕令執行，可能會以妨礙公務罪遭逮捕」。

警方約在現場部署約3000名警力來執行逮捕令，尹錫悅的官邸外也聚集約6500名支持者，抗議逮捕尹錫悅行動。

南韓法院在上月31日簽發的尹錫悅逮捕令，原期效至本月6日，7日獲准延期至21日，公調處表明「第二次逮捕行動將是最後一次」，表達勢在必行決心。

韓聯社早前報導，檢警已做好本次拘捕行動可能對峙長達3天的準備，警方及公搜處已購買擴音器、隨身攝錄機的電池及其他設備。

尹錫悅的官邸外聚集約6500名支持者，抗議逮捕尹錫悅行動。歐新社
尹錫悅的官邸外聚集約6500名支持者，抗議逮捕尹錫悅行動。歐新社
南韓公調處人員稍早在試圖強行進入官邸時，遭到30名執政黨國民力量黨議員和尹錫悅的律師阻攔，抗議執行逮捕令。美聯社
南韓公調處人員稍早在試圖強行進入官邸時，遭到30名執政黨國民力量黨議員和尹錫悅的律師阻攔，抗議執行逮捕令。美聯社

尹錫悅

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